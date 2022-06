Suramericana conquista lucro líquido de US$ 26,7 milhões no primeiro trimestre

A Suramericana, ou Seguros SURA, apresentou ao mercado seus resultados consolidados em todos os segmentos de US$ 1,427 bilhões no período de janeiro a março de 2022, um aumento de 21,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e um lucro líquido de US$ 26,7 milhões, também superior ao de 2021. As soluções com melhor desempenho foram Autos (29,9%) e Saúde (22,3%).

“O início de 2022 foi, sem dúvida, muito positivo para a companhia. Durante o primeiro trimestre superamos nossas projeções de crescimento na América Latina e esperamos encerrar o ano com um retorno sobre o patrimônio entre 7% e 9%, impulsionado pelo bom desempenho de nossos investimentos. O aumento da dinâmica comercial, que alavanca o crescimento de nossos prêmios, e a consolidação das nossas operações nos nove países onde estamos presentes”, explica Juana Llano, presidente da empresa.

Os resultados positivos da seguradora também foram alavancados pelo aumento da inflação na região, beneficiando particularmente as carteiras colombiana e chilena, devido à indexação que acompanha o passivo de seguros desses negócios.

No que diz respeito aos sinistros relacionados à Covid-19, a companhia registrou uma queda de 60,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, bem como uma queda de 11,4% em comparação com o quarto trimestre de 2021.

Quanto às despesas administrativas, a Suramericana aponta que melhorou seus indicadores de eficiência através da gestão inteligente de recursos, da transformação de seus modelos operacionais e da busca contínua por produtividade.

N.F.

Revista Apólice