Superintendente da Susep abrirá 5ª edição do Insurtech Brasil

O superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Alexandre Camillo, fará a abertura da 5ª edição do Insurtech Brasil. Considerado o principal encontro de seguradoras e insurtechs, o evento será realizado no dia 21 de junho no Amcham Business Center, em São Paulo (SP).

Depois da abertura oficial, Camillo será o primeiro a subir no palco, às 9h10, para falar sob o tema “Susep: A visão do Regulador”. De acordo com ele, a autarquia fará todos os esforços para fomentar e desenvolver mais o mercado brasileiro de seguros, que ainda tem um grande potencial para performar.

“O foco é no desenvolvimento e na estabilidade do setor. Os esforços serão voltados para o consumidor de seguros, promovendo o aumento do acesso aos produtos por cidadãos de todas as classes sociais. Para isso, aumentaremos cada vez mais o diálogo com a sociedade e, também, com o mercado. Nesse sentido, é de grande importância a presença em eventos como o Insurtech Brasil para o desenvolvimento do setor, debatendo as inovações com os participantes do ecossistema”, diz.

Logo após a abertura, também na plenária principal, acontecerá o painel “Cenário econômico atual e o impacto nas insurtech”, que debaterá como a alta dos juros nos EUA estão impactando as insurtech e startups brasileiras. No palco estarão Igor Mascarenhas, CEO da Pier Seguradora, e José Prado, CEO do Insurtech Brasil e diretor da Associação Brasileira de Insurtech.

Na sequência ocorrerá a abertura das exposições Business Hall e Insurtech Hall, que contarão com estandes de 16 empresas apoiadoras do evento.

Após o coffee break, às 11h30, acontecerão três palestras: na sala 1, “De insurtech à CEO de seguradora: o novo perfil da liderança em seguros”, com Sheynna Hakim, CEO da PNB Paribas Cardif. Na sala 2, o tema será “Como financiar uma insurtech – resseguro, venture capital e demais investimentos”, com Michelle Schulman, Head of Strategic Finance da Justos. Já na sala 3 será a vez de Daniel Figueiredo, sócio da Autovist, apresentar “Novas tecnologias e seus resultados em vistoria digital”.

Por fim, encerrando as atividades da manhã, às 11h50, serão realizados quatro painéis. Na sala 1, “Embedded insurance: tecnologia e a revolução da distribuição”, que será apresentado por Thiago Soares, Stere.io, com moderação de Luiz Carlos Pires, Digital Marketing Manager da Assurant; e “Open insurance como ponto de partida para a inovação em seguros”, tema que terá participação de Rodrigo Ventura, fundador e CEO da 88i Seguradora Digital e Gustavo Leança, Head of Solutions for Insurance da Capgemini, na sala 2.

Na sala 3, Patrick Cardoso, diretor de vendas de Cybersecurity & Data Privacy da Capgemini; Claudio Macedo, co-founder da Bluecyber debaterão “Cyber Insurance e Cybersecurity: um novo negócio com alto potencial de crescimento”, painel que será moderado por Marcelo Dorf, CCO da PNB Paribas Cardif.

Vale lembrar que o Insurtech Brasil conta com o apoio da Sensedia, Innoveo, D1 – Zenvia, Planetun, Suthub, Autovist, GuyCarpenter, fitinsur, Carbigadata, Coover, Guidewire, Onze, Souza Melo Torres, Hannover Re, MAG, Cardif e Bluecyber. Essas e outras informações, como a programação, os palestrantes e as inscrições, podem ser encontradas no link.

N.F.

Revista Apólice