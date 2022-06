SulAmérica oferece descontos para novas adesões aos planos de saúde

A SulAmérica está com uma campanha promocional de descontos exclusivos para novas adesões aos seus planos de saúde para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao longo dos meses de junho, julho e agosto, cariocas, mineiros, paranaenses, catarinenses e gaúchos contam com ofertas e descontos para novas contratações.

Até 31 de julho deste ano, para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, as ofertas são válidas para planos de saúde de 2 a 99 vidas. No Rio de Janeiro, as promoções são de 20% para novos clientes do Plano Exato e de 10% no plano Direto. Em Belo Horizonte, a oferta é de 5% para novos clientes do plano.

No Sul, para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o desconto especial é de 30% para os planos Exato Enfermaria e Exato apartamento. A condição é válida para carteiras PME, PME Mais e PME Empresarial, de 100 a 199 vidas, até 31 de agosto deste ano.

Além dos descontos exclusivos, os clientes também contam com a qualidade e tecnologia que são oferecidos pela seguradora, que vão desde consultas com o Médico na Tela, até as facilidades de solicitar o reembolso via aplicativo, obter descontos em medicamentos, entre outros benefícios. “A SulAmérica está criando sempre novas formas de ampliar o acesso à saúde suplementar e complementar seu portfólio de produtos, garantindo uma assistência à Saúde e Odonto de qualidade e excelência”, explica Luciano Lima, diretor Comercial da companhia.

A novidade está em linha com o propósito da empresa em proporcionar saúde para um número cada vez maior de pessoas, por meio do seu posicionamento de Saúde Integral. “Sabemos que quando nossa saúde física está bem cuidada, podemos equilibrar os lados emocional e financeiro, promovendo Saúde Integral aos nossos beneficiários e clientes”, diz Lima.

Quanto à geração de novos negócios, Solange Zaquem, diretora Comercial da SulAmérica, “essa é uma oportunidade para que os corretores de seguros, parceiros e consultores de proteção da SulAmérica possam expandir sua carteira de clientes e ampliar negócios”, finaliza.

N.F.

