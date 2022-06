SulAmérica é patrocinadora da 4ª edição do ConsegNE

A SulAmérica é patrocinadora da 4ª edição do Congresso de Corretores de Seguros do Nordeste, o ConsegNE. Nesta quinta e sexta-feira, dias 30 de junho e 1 de julho, o evento proporcionará que corretores de seguros de varejo da região possam discutir soluções e perspectivas para o setor de seguros, oportunidades para o mercado na região, além de viabilizar a geração de novos negócios.

Depois de dois anos suspenso devido a pandemia, neste ano, o evento será presencial e tem como expectativa reunir 1 mil corretores de seguros de varejo da região Nordeste. Além da exposição da marca em um estande de 16m², com distribuição de brindes e interação com os visitantes, a seguradora contará ainda com a participação de três de seus principais executivos em dois grandes painéis de conteúdo do congresso.

No dia 01 de julho, às 8h30, a vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da SulAmérica, Juliana Caligiuri, participa do “Painel dos Presidentes”, representando Ricardo Bottas, CEO da companhia. O espaço, que vai contar com representantes de seguradoras, vai abordar “O futuro é nosso presente” e trazer um debate sobre o cenário de 2022 e 2023, as perspectivas de investimento no Nordeste, além das estratégias que estão adotando e irão adotar nessa retomada.

À tarde, neste mesmo dia, será a vez de dois outros representantes da empresa participarem. Marcelo Mascaretti, diretor Comercial de Vida e Previdência, e Luciano Lima, diretor Comercial, vão apresentar como a proposta de Saúde Integral da SulAmérica pode ajudar a turbinar a produção de corretores, na prática.

O ConsegNE foi organizado por oito Sincors da Região Nordeste (Paraíba – sede, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e será realizado no Centro de Convenções, no Polo Turístico do Cabo Branco, em João Pessoa (PB). Mais informações estão disponíveis no site.

