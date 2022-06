SulAmérica celebra PRA Super Campeões com viagem à Europa

Os corretores premiados no PRA Super Campeões de 2019 embarcaram com a SulAmérica para Viena na segunda-feira, 06 de junho, para comemorar os resultados de suas conquistas. A viagem, que havia sido adiada por conta da pandemia, reúne mais de 90 vencedores desta edição.

O PRA Corretor é o Programa de Reconhecimento da SulAmérica ao corretor. Além da viagem internacional com direito a acompanhante, no programa, que tem vigência do primeiro ao último dia útil do ano, os profissionais com melhor desempenho são reconhecidos com diversos prêmios ao longo desse período, incluindo carros 0km.

A premiação do PRA Super Campeões tem como objetivo incentivar os corretores parceiros da seguradora a gerar ainda mais novos negócios em todos os segmentos de atuação da companhia, contribuindo para levar Saúde Integral a cada vez mais clientes. Para esta edição de 2019, até 14 de junho, os campeões desfrutam de dias de descanso e turismo em Praga e Viena, capitais históricas do leste europeu.

As novidades do PRA Super Campeões

O programa, recentemente, em 2021, ganhou ainda mais novidades. Uma delas é o aumento no número de premiações: de 6 para 11 carros 0km e de 52 para 87 premiados na viagem internacional. Os corretores irão competir de acordo com porte e região do país. O PRA Super Campeões traz, ainda, uma nova premiação para reconhecimento das assessorias de seguros, com direito a 5 vagas na viagem internacional.

Todos os detalhes sobre elegibilidade, pontuação e prêmios estão disponíveis no site.

N.F.

Revista Apólice