SulAmérica amplia campanha de desconto do seguro viagem

Para garantir mais proteção a um maior número de pessoas que planejam retomar suas viagens, a SulAmérica prorrogou e ampliou a oferta: as opções com coberturas adicionais para eventos relacionados à Covid-19 voltaram, e contam com 50% de desconto, válidos até julho de 2022.

O Seguro Viagem da companhia com extensão para Covid-19 é o único com 11 coberturas em viagens nacionais e internacionais, que incluem despesas médico hospitalares e odontológicas, farmacêuticas, prorrogação de estada, retorno do segurado e acompanhantes, menores, acompanhante em caso de hospitalização prolongada, hospedagem de acompanhante, traslado médico, regresso sanitário e funeral.

O Seguro Viagem vem sendo bastante procurado por conta do reaquecimento do setor do turismo, sobretudo nesses últimos meses. Mesmo com a reabertura, a proteção contra quaisquer eventualidades relacionadas a Covid-19 continua relevante.

Na SulAmérica, ao fechar a contratação, os beneficiários ainda terão acesso às vantagens exclusivas em descontos em produtos e serviços da plataforma Sula Mais. Mais informações estão disponíveis no link.

