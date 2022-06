Sudeste tem alta de 73% em fusões e aquisições, aponta KPMG

A região Sudeste do Brasil registrou 464 fusões e aquisições no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 73% na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 268 transações. O número das operações no Sudeste corresponde a 83,9 % das 553 transações realizadas no primeiro trimestre de 2022 no Brasil. São Paulo lidera nacionalmente, com 381 transações, atingindo 69% do total nacional.

Os dados constam na pesquisa da KPMG realizada trimestralmente sobre fusões e aquisições. Segundo o conteúdo, de janeiro a março de 2022, foram realizadas as seguintes operações nos seguintes Estados: São Paulo (381), Rio de Janeiro (42), Minas Gerais (35) e Espírito Santo (6). Em 2021, a região Sudeste teve 1472 negócios concretizados ao longo do ano.

“A pesquisa revela que São Paulo continua liderando o número de fusões e aquisições no Sudeste e no Brasil, representando mais da metade das operações nacionais. Além disso, São Paulo aumentou consideravelmente o número dessas operações comparando com o mesmo período do ano passado. Os demais Estados da região também aumentaram sua força, fazendo o Sudeste atingir um aumento relevante nas operações de fusões e aquisições. Esse pode ser um bom indicador para o reaquecimento da economia e dos negócios”, afirma Fernando Aguirre, sócio de Mercados Regionais da KPMG no Brasil.

Região Sudeste 1T22 1T21 São Paulo 381 202 Rio de Janeiro 42 37 Minas Gerais 35 26 Espírito Santo 6 3 Total Sudeste 464 268

A pesquisa, realizada com empresas de 43 setores da economia brasileira, também revelou que o número de fusões e aquisições no primeiro trimestre deste ano aumentou quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2022 foram 553, contra 375 negociadas em 2021. Em todo o ano passado, foram realizadas 1.963 operações. “O estudo mostra que os processos de fusões e aquisições de empresas brasileiras continuam bastante aquecidos tanto para transações domésticas como para transações de empresas estrangeiras fazendo aquisições no Brasil. Esses números são bastante animadores para o ano apesar dos desafios que ainda se apresentam no contexto econômico local e internacional”, analisa o sócio da KPMG, Luis Motta.

Sobre os setores que mais fizeram transações, empresas de internet continuam liderando com 242, seguidas por tecnologia da informação com 83, e prestadoras de serviços com 35. Outros segmentos que se destacaram foram instituições financeiras com 26, telecomunicação e mídia com 20, educação com 19, hospitais e clínicas com 16, seguros com 13, e transporte com 12.

N.F.

Revista Apólice