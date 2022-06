Sompo Seguros inaugura nova filial em Fortaleza

A Sompo Seguros investiu em uma nova infraestrutura para sediar a Filial Fortaleza (CE). A iniciativa faz parte das estratégias da companhia de incrementar a participação na região Nordeste e foi adotada para fazer frente ao crescimento da operação da filial, que só nos três anos recentes, ultrapassa o índice de 47% de aumento no volume de Prêmios Emitidos. A apresentação aconteceu na quarta e quinta-feira, dias 1 e 2 de junho, quando mais de 80 parceiros corretores de seguros locais e executivos de assessorias de seguros compareceram para conhecer as instalações da filial e entender mais sobre as estratégias da companhia para a região.

“Nossa equipe da filial tem uma área de atuação que abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Nesse processo, contamos com executivos com conhecimento das características e necessidades específicas de cada região. Com isso, eles conseguem prestar todo o suporte necessário para que os corretores possam ser assertivos no processo de prospecção, venda e renovação de apólices e na gestão de seus contratos junto à seguradora”, destaca Eduardo Fazio, diretor Comercial da empresa para as regiões Norte, Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que recebeu os convidados juntamente com a equipe da Filial Fortaleza.

A nova filial

Em Fortaleza, a Sompo Seguros agora está localizada à Av. Desembargador Moreira, 1.300 – Torre Sul – Salas 1414 a 1419 – Bairro Aldeota. Numa área construída de cerca de 200 m², a nova filial abriga salas de treinamento que comportam cerca de 30 pessoas simultaneamente, salas de reunião e infraestrutura de apoio para o fomento e desenvolvimento de negócios. “Os clientes dos nossos corretores de seguros valorizam bastante o contato pessoal e o conceito de ‘conhecer com quem se faz negócios’. Por meio desse investimento, disponibilizamos todos os recursos para nossos parceiros receberem seus prospects e contarem com o nosso suporte para fortalecer o relacionamento comercial”, observa Alvanir Macedo, gerente da Filial Fortaleza da seguradora.

O local escolhido para abrigar a nova filial é o BS Design Corporate Towers, considerado um dos edifícios mais modernos das regiões Norte e Nordeste. Com a fachada inspirada em uma vela de jangada, halls sociais ambientados com móveis assinados por grandes designers, espelhos d’água e sky Walk, o edifício conta com certificação LEED GOLD. O ​LEED® (Liderança em Energia e Design Ambiental) é o sistema de classificação de edifícios verdes mais amplamente utilizado no mundo. Também é o primeiro edifício do Nordeste a alcançar conceito A+, certificação internacional emitida pela Cushman & Wakefield para empreendimentos de alto padrão arquitetônico que reúnem tecnologia de ponta, segurança e conforto.

“O mercado nordestino tem uma relevância estratégica para a Sompo Seguros. Investimos para o crescimento sistemático de nossa operação na região e, ao longo da última década, vimos a companhia expandir sua representatividade em várias de suas carteiras. Nossa política de Portas Abertas tem um especial reconhecimento por parte de nossos parceiros corretores de seguros nordestinos e essa proximidade é uma vantagem competitiva que tem feito com que levemos cada vez mais produtos de qualidade superior e soluções em termos de cobertura de seguros adequadas às necessidades aos segurados da região”, conclui Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing da companhia.

