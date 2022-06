Seguros Unimed aposta em expansão no segmento de saúde para PME’s

O segmento de Saúde segue aquecido no Brasil. Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o montante de beneficiários de convênios médicos atingiu a marca de 49 milhões de pessoas em março de 2022, o que representa um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período de 2021. O número tende a crescer, uma vez que, de acordo com pesquisa realizada pela Vox Populi e o IESS (Instituto de Saúde Suplementar) de julho de 2021, a pandemia de Covid-19 tornou o plano de saúde uma das prioridades das famílias brasileiras.

Atualmente, segundo a CNI (Confederação Nacional das Indústrias), 70% dos beneficiários de planos de saúde no Brasil estão ligados a empresas e esse é um dos benefícios mais valorizados pelos funcionários, sendo procurado por 77% das pessoas em idade produtiva no país. Neste cenário, as micro e pequenas empresas, preocupadas com a retenção de talentos, representam um nicho de mercado importante para operadoras e seguradoras de saúde.

Neste ano, a Seguros Unimed instituiu a Superintendência Comercial PME e Adesão, para elaborar soluções em saúde para o segmento das pequenas e médias empresas, entendendo e adequando o seu portfólio de produtos às necessidades desse público. O novo segmento tem por objetivo ampliar a participação da Seguros Unimed em praças como São Paulo, Salvador e Brasília, por exemplo.

“Segundo Ministério da Economia, em 2021 o Brasil registrou a abertura de 4 milhões de novas empresas, sendo oito em cada 10 destes novos empreendimentos Microempresas Individuais (MEI’s). Esse dado só reforça a importância de planos de saúde voltados para esse público e mostra a pujança deste mercado. Hoje, a Seguros Unimed tem 59,4 mil vidas entre as PME’s e pretendemos chegar ao fim de 2022 com um aumento de 20% nesta carteira”, afirma Gustavo Knupp, executivo que assumiu a área recém-criada.

Fáceis de contratar, os planos PME Seguros Unimed têm cinco categorias e estão disponíveis para empresas com, no mínimo, duas vidas, e, no máximo, 99 vidas. A rede credenciada oferece todos os principais hospitais e laboratórios nas capitais paulista, baiana e no Distrito Federal.

N.F.

Revista Apólice