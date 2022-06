Seguros SURA apresenta novo diretor Regional em São Paulo

Há mais de 15 anos na Seguros SURA, Alex Oliveira assume o cargo de diretor Regional da companhia no Estado de São Paulo. O executivo está na seguradora desde antes da fusão Seguros SURA & RSA Seguros, contribuindo positivamente com o desenvolvimento da companhia nos últimos anos.

Oliveira, que traz na bagagem mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, dará continuidade ao trabalho de apoio e capacitação dos corretores parceiros da SURA, além de acompanhar a evolução do desenvolvimento dos negócios no estado.

“Há um potencial muito grande ainda a ser desenvolvido no Estado de São Paulo, e assumo a regional com novas estratégias de vendas e uma visão ampliada de negócios com o objetivo de expandirmos cada vez nossa atuação e estreitarmos nosso relacionamento com nossos parceiros e clientes na região”, comenta o executivo.

N.F.

Revista Apólice