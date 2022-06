Seguro para casa de praia ou de campo garante tranquilidade nas férias

As férias de julho estão chegando e muitos brasileiros optam por aproveitar o período descansando no campo ou nas regiões praianas. E não são apenas as residências localizadas nas áreas urbanas que precisam de proteção. O seguro residencial é um item essencial também para proteger imóveis de lazer, seja no interior ou no litoral, garantindo tranquilidade no período de descanso.

“Os chamados imóveis de veraneio, sejam eles na praia ou no campo, tendem a ficar a maior parte do ano fechados. Por isso, esse tipo de seguro é importante, para que o cliente evite transtornos com os imprevistos que possam surgir no período em que o imóvel está fechado e, principalmente, no momento em que está sendo habitado, deixando a estadia dos moradores muito mais tranquila”, destaca Marcel Tornero, gerente de Ramos Elementares da Porto.

Em geral, as coberturas do seguro para residências de lazer são bem similares às soluções oferecidas pelo seguro tradicional. Ou seja, possui cobertura em caso de incêndio, danos elétricos, roubo ou furto, alagamentos, vazamentos, vidros quebrados, danos a terceiros etc. Mas há diferenciais, como destaca Marcel.

“Para além das coberturas tradicionais, o seguro para residências de lazer conta ainda com cobertura de danos ao jardim, que ampara as árvores, plantas, mobiliários e até os sistemas de iluminação e irrigação destes espaços, caso aconteça um vendaval, queda de granizo, incêndio e até em caso de roubo ou furto”, destaca Tornero.

Esse tipo de seguro também dá ao cliente o direito a um check-up no imóvel, que verifica se está tudo certo com a rede elétrica e hidráulica da residência, além de realizar troca de lâmpadas e lubrificação de portas e janelas, para que o segurado possa aproveitar seu momento de descanso sem preocupação.

Os serviços atrelados à apólice são um diferencial e podem ser acionados pelo morador ou até por outra pessoa que esteja usando o imóvel temporariamente. Além das coberturas do seguro em casos de sinistros, esse tipo de solução ainda conta com uma série de serviços. Os segurados têm à disposição atendimento de encanador, eletricista, chaveiro, reparo em eletrodomésticos e ar-condicionado, também outros serviços de comodidade, como instalação de ventilador, limpeza de caixa d’água e desentupimento.

N.F.

Revista Apólice