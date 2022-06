Seguro funeral cobre despesas inesperadas e procedimentos práticos

O momento da perda de um ente querido é um dos mais difíceis de se enfrentar. Ao mesmo tempo, é uma situação em que é necessário lidar com trâmites burocráticos e despesas inesperadas. Neste contexto, contar com um serviço de proteção pode amenizar as consequências práticas da situação e diminuir os impactos emocionais e financeiros neste momento difícil. O Seguro Amparo Familiar, da BB Seguros, é um exemplo de produto desenhado para este fim.

Além de auxiliar no processo burocrático e cobrir despesas do funeral, o serviço também oferece suporte financeiro às famílias. A cobertura básica prevê a resolução de todos os trâmites funerários, o que poupa os familiares de uma situação que, por vezes, é desgastante, em meio a um período de forte impacto emocional. “O serviço também pode ser acionado por meio de reembolso, uma alternativa que favorece o planejamento de dependentes do falecido, por exemplo, que por ventura não tenham previsibilidade de renda futura”, explica Letícia Gama, gerente executiva de Produtos Massificados.

A possibilidade é relevante pela importância de se garantir estabilidade financeira pós-ocorrência, mas também devido à dificuldade em tratar a questão de forma pragmática quando ela acontece. “Pode ser difícil, até mesmo doloroso, reduzir o sentimento de perda a uma discussão sobre dinheiro. A realidade, porém, é que o trâmite funerário não se limita à obrigação de lidar com a dor da morte, mas também com o impacto desses altos custos e preocupações com eventuais dívidas futuras. O suporte de um serviço como este permite que as pessoas possam focar no ponto mais importante, que é o luto”, pondera a executiva.

De acordo com um estudo recente da Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários (Abredif), os brasileiros que não contam com este tipo de serviço precisam trabalhar, em média, 39 dias para terem a renda suficiente para arcar com o preço de um funeral.

O estudo levou em conta a renda média dos estados a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estima-se que o valor médio das despesas de um funeral fica em torno de R$ 2,5 mil. O salário mínimo no Brasil atualmente é de R$ 1212, ou seja, o custo médio de um enterro corresponde a mais que o dobro do piso de remuneração oficial no país.

Respeito em primeiro lugar

O Seguro Amparo Familiar ainda oferece transporte e hospedagem para familiares residentes em municípios diferentes do segurado, desde que sejam no Brasil. “A solução é desenhada a partir de necessidades práticas inerentes a um funeral respeitoso, principal anseio de uma família”, afirma Letícia.

Ela ressalta que o período posterior é igualmente considerado na concepção do serviço. Embora possa ser usada imediatamente, a assistência de orientação psicológica é especializada no atendimento a pessoas sensibilizadas por circunstâncias de forte impacto emocional e oferece amparo de forma remota. “O objetivo é dar ao segurado autonomia para assimilar a perda do ente querido conforme a atmosfera que lhe for mais conveniente”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice