Seguro D&O da AIG oferece cobertura de crise de imagem e segurança

A AIG anunciou novidades nas coberturas do Seguro D&O ao mercado brasileiro e a outros importantes mercados latino-americanos. A cláusula de Resiliência Corporativa busca apoiar administradores beneficiados em casos de insegurança corporativa, isto é, em momentos de atos de terrorismo, extorsão, expropriação, espionagem industrial, dano intencional, ocupação, protestos revoltosos, entre outras situações que podem comprometer a operação, segurança ou reputação da empresa e seus executivos.

A inclusão da nova cobertura traz a experiência global da seguradora com o Seguro Gestão de Crise, que agora passa a ter um sublimite autônomo nas apólices de D&O, com valor variável segundo o tamanho da empresa, quantidade de funcionários e riscos externos de segurança a que pode estar exposta. “Pela nossa prática em diferentes países, as companhias, indiferente do segmento e porte, não contam com um planejamento amplo de gestão de crise externa, daí a oportunidade de oferecer a cobertura adicional, com serviços especializados de parceiros”, explica João Fontes, líder de Linhas Financeiras da AIG.

Uma vez essa cobertura acionada, os segurados terão apoio completo da parceira Security Exchange, que dará o respaldo de resposta à crise por três dias.

Para as empresas, pode ser um atrativo a mais nas apólices de D&O aos administradores beneficiados. Segundo levantamento da consultoria Kroll (setembro 2021), mais de 80% de dirigentes de grandes empresas em todo o mundo, inclusive no Brasil, afirmam que a corrupção, suborno ou outras atividades ilícitas impactam significativamente as operações das companhias.

