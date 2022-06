Seguro condomínio: Proteção para reformas traz tendência ao segmento

Compartilhar no

A Porto incluiu em seu portfólio novas soluções com foco em oferecer a manutenção de áreas comuns e sustentabilidade financeira aos condomínios. O seguro apresenta ao mercado novas garantias que oferecem amparo aos danos causados por reformas nas áreas comuns, além de pagamento de aluguel para locatários e inquilinos caso seja necessária a desocupação do imóvel. Exclusividade da empresa, a cobertura para reformas é o grande diferencial do produto em 2022.

“A seguradora investe no cuidado e excelência para o atendimento ao cliente e, por meio de pesquisas, identificamos essas novas necessidades dos consumidores. O amparo para reformas, por exemplo, é um item muito solicitado pelo público, mas que não atendíamos. Agora, com essa cobertura, o síndico tem tranquilidade de não ter ainda mais gastos no momento de imprevistos decorrentes deste tipo de evento.”, explica Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da companhia.

Apesar da lei obrigatória apenas da cobertura para risco de incêndio ou destruição, total ou parcial, mais de 80% da base contrata cobertura adicionais como, Responsabilidade Civil Condomínio, RC Síndico e RC Portões. As novas propostas de coberturas têm ganhado relevância, pois o risco existe e tem se comprovado.

Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o mercado fechou o ano de 2021 com sinistralidade de 59% e até fevereiro deste ano, já acumula 86%. “É muito importante que os corretores ajudem os responsáveis pelos condomínios a dimensionar adequadamente o risco a que estão expostos para uma contratação de seguro personalizada e assertiva, que minimizará despesas imprevistas”, complementa Antonio.

N.F.

Revista Apólice