Rota Seguros completa 21 anos e comemora expansão

O mercado da saúde suplementar tem registrado um crescimento contínuo nos últimos anos, despontando cada vez mais opções de operadoras de planos de saúde em todo o país. Dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) apontam que a evolução do setor tem sido sequencial desde julho de 2020, o que contribuiu para que 48.9945.883 brasileiros fossem usuários do sistema de suplementar em dezembro de 2021.

Neste contexto, corretoras de seguros têm tido uma participação cada vez mais importante no processo de escolha do melhor serviço pelos clientes. Tal necessidade é comprovada pelo crescimento acelerado que as empresas desse segmento têm vivido nos últimos meses, a exemplo da Rota Seguros. A empresa mineira, com sede em Belo Horizonte, cresceu 30% no último ano e abriu sete unidades no interior de Minas recentemente: Nova Serrana, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Patos de Minas e Bom Despacho, além de uma unidade em Colatina, no Espírito Santo. Com isso, passa a somar 12 unidades, considerando os escritórios já consolidados em Belo Horizonte, Divinópolis, Montes Claros, Uberlândia e Vitória.

A empresa acabou de completar 21 anos no mês de maio e espera fechar 2022 com um crescimento ainda maior, de 40%, em seu faturamento. A meta de Rodrigo Oliveira, CEO da corretora, é seguir crescendo de forma acelerada. Com importantes investimentos e parcerias firmadas com outras operadoras e empresas, Oliveira diz que o foco é levar Bem-Estar e Saúde, de forma integral, a um maior número possível de localidades, em todo o Brasil, por meio seguros e planos de Saúde eficientes, com disponibilização de uma rede de atendimento ampla, a preços acessíveis, às empresas e às mais diferentes camadas da população.

Atualmente, a Rota Seguros conta com uma carteira de mais de 200 mil vidas sob administração. “Nosso trabalho vai muito além de vender seguros e planos de saúde. Temos um compromisso inarredável com a satisfação do cliente, garantindo a ele segurança, tratamento humanizado, inovação constante e um pós-venda de excelência dos nossos planos. A corretora oferece, acima de tudo, segurança e a certeza de acolhimento, com agilidade e eficácia no momento da doença, que é quando as pessoas mais precisam de assistência. Isso, sem deixar de lado o foco na prevenção e na promoção de uma vida saudável “, destaca Oliveira.

Para atender ao mercado corporativo, a Rota oferece serviços diferenciados como palestras de implantação, suporte em movimentações, gestão da carteira de usuários, apresentação de relatório de sinistro, e um time altamente especializado e engajado. “Dentre vários produtos, temos, por exemplo, o Rota Gestão de Saúde, parametrizado com o sistema de algumas operadoras, facilitando a gestão e mapeando a sinistralidade de forma assertiva. No pós-vendas, tratamos, diretamente, com o RH das empresas, nos colocando à disposição para auxiliar nas demandas existentes”, cita Oliveira.

Ressalta-se ainda que um dos principais investimentos da corretora está na sua mão de obra. A empresa inaugurou recentemente a Universidade Rota Seguros para capacitar e alinhar seus profissionais aos objetivos da empresa. O resultado se reflete no atendimento de excelência. Os clientes e empresas que aderem aos planos da organização passam a contar com um time de 300 especialistas, aptos a atender aos clientes em todas as suas peculiaridades, levando a cada um o plano de saúde certo.

N.F.

