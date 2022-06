Qualicorp expande parceria com Paraná Clínicas

A Qualicorp acabou de fechar mais um acordo com a operadora Paraná Clínicas, empresa do grupo SulAmérica, para oferecer planos de saúde na categoria coletivo por adesão para toda a região de Londrina, norte do Paraná. Os planos estão disponíveis para contratação a partir de R$ 128,69 (preço sujeito a alterações, de acordo com a categoria escolhida e a faixa etária do cliente).

“Estamos muito felizes com a expansão da parceria que já temos com a Paraná Clínicas no Sul, que agora beneficiará toda a região de Londrina. Temos o objetivo de oferecer, cada vez mais, um amplo leque de escolhas para que nossos clientes tenham sempre acesso à saúde de melhor qualidade. Os planos chegarão na região com um ótimo custo-benefício aos clientes”, afirma Glaucio Fernandes, superintendente comercial da empresa no Sul.

“Nossa expectativa é entregar um novo Centro Integrado de Medicina na cidade de Londrina no próximo mês de setembro. O espaço terá capacidade de realizar 20 mil atendimentos ao mês, em diversas especialidades, e ainda contará com estrutura para a realização de exames de imagem, coleta laboratorial e sala exclusiva de fisioterapia. Viemos para oferecer qualidade em atendimento e estrutura”, afirma o Dr. Carlos Mortean, Diretor da Paraná Clínicas. “A parceria com a Qualicorp irá nos ajudar neste objetivo”, finaliza.

Com 52 anos no mercado, a Paraná Clínicas é referência em planos de saúde empresariais no Estado. Desde setembro de 2020, é operadora integrante da SulAmérica. Fundada em Curitiba, a operadora está em processo de expansão e, além de Londrina, deverá chegar às cidades de Maringá e Cascavel ainda em 2022. Ao todo, ela atende mais de 125 mil vidas.

No portfólio da Paraná Clínicas para a Qualicorp serão oferecidos planos com coparticipação, cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, além das opções de acomodação individual e coletiva. A lista de vantagens ainda inclui desconto em farmácias, atendimento em ampla rede credenciada por profissionais gabaritados e assistência via telemedicina.

A contratação dos planos de saúde da Paraná Clínicas pode ser feita por profissionais ligados a diversas categorias, como advogados, médicos, defensores públicos, profissionais de vendas, fisioterapeutas, arquitetos, profissionais liberais, servidores públicos e estudantes.

