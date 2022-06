Qualicorp dá início à comercialização de planos de saúde da Seguros Unimed

Compartilhar no

A Qualicorp deu início à venda de planos de saúde no segmento coletivo por adesão da Seguros Unimed. Em continuidade a parceria anunciada no ano passado, a empresa começa a oferecer inicialmente o portfólio de planos da seguradora na Grande São Paulo (SP), no Distrito Federal, Grande Salvador (BA) e em São Luís (MA).

“O acordo com a Seguros Unimed traz toda a experiência, inovação e cuidado que a empresa possui na assistência à saúde e medicina privada de qualidade”, diz o CEO da Qualicorp, Bruno Blatt. “Com o início da operação, adicionamos a nossa plataforma, mais alternativas para que os brasileiros tenham acesso à saúde de qualidade”, completa.

“Na Seguros Unimed, contamos agora com uma nova estrutura de vendas focada em PME e Adesão, entendendo e adequando os produtos às necessidades desses públicos. A parceria com a Qualicorp, que vive um novo momento administrativo, vai contribuir para nossas metas de crescimento sustentável. Levamos em consideração na negociação, principalmente, a mútua responsabilidade financeira e a garantia do atendimento dos contratos que serão comercializados em conjunto”, ressalta o presidente da seguradora, Helton Freitas.

Com a parceria com a Seguros Unimed, a Qualicorp oferecerá os planos de saúde ambulatoriais e hospitalares, com abrangência nacional, com e sem coparticipação, para que o cliente possa escolher aquele que melhor atende às suas necessidades e orçamento. Os planos de saúde coletivos por adesão estão disponíveis para diversas categorias profissionais, como engenheiros, médicos, psicólogos, professores, entre outros.

Os clientes terão acesso à rede da seguradora com hospitais, laboratórios e unidades ambulatoriais de qualidade, além da rede credenciada. Os planos, que podem ser contratados com preços a partir de R$ 275,88, variam conforme o tipo de plano, faixa etária do beneficiário e região escolhida. Além disso, há coberturas adicionais, como planos odontológicos.

