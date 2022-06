Prudential lança campanha que dá acesso a teste genético completo

Durante os meses de junho e julho, a seguradora Prudential do Brasil vai presentear novas clientes que contratarem seguros de vida individual com um teste genético. Os resultados ajudarão a conhecerem suas ancestralidades, obter informações únicas sobre sua saúde e bem-estar, além de entender suas predisposições genéticas a algumas doenças e a determinados medicamentos e substâncias.

O teste, realizado pelo laboratório Genera, será oferecido gratuitamente para as mulheres que contratarem novas apólices compostas pelas coberturas vida inteira, com capital segurado acima de R$ 250 mil, e doenças graves. Ao longo da campanha, as atuais clientes também terão condições especiais caso queiram fazer o exame: um código promocional que dá acesso a uma condição especial, que inclui frete grátis e a possibilidade de agendar uma consulta com um especialista genético de forma gratuita de acordo com os resultados obtidos no teste.

“Estamos oferecendo às nossas clientes um presente que vai entrar para a história pessoal e familiar de cada uma delas. O teste genético é um passaporte para o autoconhecimento e para o despertar da consciência sobre os cuidados com a saúde e o bem-estar, visando a longevidade. Nosso compromisso é ajudar nossos clientes a ter uma vida saudável e de qualidade”, afirma o vice-presidente de Marketing e Digital, Carlos Cortez.

Monitoramento preventivo de doenças

O exame permite testar 20 variantes de DNA associadas a condições como câncer de mama, câncer de ovário, câncer colorretal, doenças intestinais diversas e predisposições cardiovasculares para infarto e doenças cerebrais como Parkinson e Alzheimer. O teste possibilita ainda investigar a linhagem familiar, auxiliar a busca por possíveis parentes e identificar como o metabolismo responde a dietas e medicamentos.

“Hoje, pode-se dizer que, para uma medicina efetiva, informação é fundamental. E os testes genéticos podem remontar a mistérios de gerações e auxiliar na avaliação do risco de doenças, além de encorajar hábitos para promoção da saúde”, explica o especialista médico da Prudential do Brasil, Gustavo Magalhães.

Segundo o médico, as informações verificadas pelo teste genético podem também ajudar a prevenir as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias/tumores, duas das principais causas de óbito entre as mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (Boletim Epidemiológico nº 29 | Volume 52 | Ago. 2021).

“O teste genético permite uma análise que pode estimular medidas preventivas que salvam vidas. Saber que se está em risco significa poder, sob orientação médica, escolher diferentes tipos de vigilância ou opções de prevenção para diminuir as chances de desenvolver doenças no futuro”, esclarece Magalhães.

Em caso de predisposição aumentada para alguma doença ou condição genética, a segurada terá direito a uma consulta de aconselhamento genético com especialistas da Genera para compreender os resultados obtidos e dar continuidade à experiência de autodescoberta.

Os resultados do teste genético, como uma informação pessoal de saúde, são considerados dados sensíveis de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Serão tratados de forma sigilosa e não serão compartilhados com a Prudential do Brasil ou terceiros, apenas com os próprios solicitantes do teste.

N.F.

Revista Apólice