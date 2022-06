Prudential do Brasil passa a oferecer seguro de vida massificado

A Prudential do Brasil estreou no mercado de seguro massificado para oferecer produtos de seguro de vida de forma acessível, digital e simplificada, oferecendo proteção a um número cada vez maior de brasileiros. Batizado de “Proteção Prudential para Todos”, esse novo negócio marca a entrada da empresa no segmento de mass market, área dinâmica e diferenciada com grande perspectiva de crescimento no Brasil, país que ainda não cultura de seguro de vida ainda. De acordo com levantamento feito pelo Ibope para a Prudential, apenas 15% da população do país conta com proteção financeira.

Os primeiros parceiros da Prudential do Brasil nessa estratégia de democratização do seguro de vida são o Mercado Pago, plataforma que faz parte da estrutura do Mercado Livre, a Klimber, plataforma tecnológica para seguros digitais, e a Swiss Re, como resseguradora. Com um portfólio desenvolvido especialmente para essa parceria, a seguradora pretende focar em um modelo de vendas menos complexo, por meio de tecnologias ágeis e acessíveis, como aplicativos de celular.

“A chegada da Prudential aos canais do mercado de massa é um passo importante para o propósito de nossa empresa de levar proteção financeira a todos. Com o lançamento deste portfólio especial, queremos atender a uma demanda por um produto moderno e descomplicado, mantendo a qualidade e a segurança que só uma empresa especializada em seguro de vida”, afirma Patricia Freitas, Sênior Vice-Presidente de Parcerias Comerciais.

Outro ponto que corrobora a entrada da seguradora nesse novo mercado é o crescimento expressivo da presença online dos brasileiros e do volume de compras realizadas por meio de plataformas digitais. De acordo com um relatório recente da Comscore chamado “2022 Digital Tendencies and Behaviors”, o número de mais de 18 pessoas conectadas via internet atingiu 131,8 milhões no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, quando havia 126,5 milhão.

Além de conectados, 84,6 milhões de brasileiros usam e acessam a internet pelo celular, o que evidencia a necessidade de criar e adaptar produtos e modelos de negócios que funcionem em ambientes digitais e atendam às demandas desses novos consumidores conectados.

Por meio do aplicativo Mercado Pago, o cliente poderá adquirir dois tipos de coberturas básicas da Prudential do Brasil: seguro de morte natural ou acidental e sepultamento, sendo que esta última pode ser estendida a cônjuge e filhos. Também é possível ampliar a proteção com coberturas adicionais, como cobertura diária de internação em caso de acidentes e cobertura para doenças graves, que também inclui cirurgias. Os novos clientes também terão alguns benefícios como telemedicina, emergência odontológica e descontos em algumas farmácias.

