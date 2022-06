Prudential amplia uso de tele-entrevistas na contratação de seguro de vida

Com mais de 3 milhões de vidas seguradas, a Prudential do Brasil anunciou mais uma ação para acelerar os processos de contratação do seguro de vida, visando proteger cada vez mais brasileiros. A novidade é substituição das entrevistas médicas presenciais necessárias ao processo de contratação de um seguro de vida individual por tele-entrevistas para clientes de diversas faixas etárias e capitais segurados. A flexibilização da exigência, a partir de junho, vai reduzir o tempo de subscrição, levar mais comodidade aos clientes e, consequentemente, acelerar a entrega da proteção adquirida pelos segurados. Em geral, poderão contar com a tele-entrevista clientes de 14 a 75 anos e capital segurado de até R$ 6 milhões.

“A entrevista médica virtual já vinha sendo realizada para clientes de 14 a 54 anos, com valores de capital segurado menores. Agora, estamos ampliando essa possibilidade para a maior parte de nossos clientes, contemplando diversas faixas etárias e necessidades de proteção. É mais uma facilidade que oferecemos aos nossos segurados e suas famílias que estarão protegidos mais cedo. Ao mesmo tempo em que parceiros comerciais e corretores franqueados conseguirão atender os seus clientes de uma forma cada vez mais ágil”, explica o vice-presidente de Operações da seguradora, Felipe Votto.

Na Prudential do Brasil, a análise de risco já é feita eletronicamente, por meio de um questionário de saúde desenvolvido para simplificar a análise de risco e evitar, em alguns casos, a solicitação de análise médica. Além disso, a seguradora já possui importantes flexibilizações para os clientes, que podem enviar exames preexistentes ou realizados no exterior. Quando necessário, a seguradora também providencia a coleta de exames de forma domiciliar.

Novidades para atender a demanda dos clientes

Nos últimos anos, a Prudential inovou em coberturas relacionadas à saúde e com pagamentos de benefícios ao longo da vida. As outras novidades no nosso portfólio de produtos englobam a ampliação dos limites de capital segurado para coberturas que pagam os benefícios em vida como invalidez, doenças graves e perda da autonomia pessoal. O aumento da idade limite de contratação do seguro para pessoas de até 75 anos, tornando o produto mais acessível, e a inclusão da proteção para a perda do movimento de pinça na cobertura de invalidez permanente e parcial por acidente com capital segurado de até R$ 3 milhões.

A seguradora também lançou planos familiares de assistência funeral para clientes do segmento individual, o seguro prestamista e o produto capital global, destinado a empresas de micro, pequeno e médio porte, nos seguros coletivos. Em 2021, a companhia elevou em 100% a capacidade de capital segurado, pagando até R$ 100 milhões em benefícios, uma das maiores capacidades do mercado.

N.F.

Revista Apólice