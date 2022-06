Projeto apresenta compromisso de sustentabilidade da Generali

A Generali apresentou o “This is Tomorrow”, projeto que celebra e renova a colaboração da empresa com artistas e ilustradores para retratar a sociedade, interpretar e mudar a realidade, no contexto da sustentabilidade, através de painéis ilustrados. Com a curadoria de Luca Massimo Barbero, historiador de arte e diretor do Fondazione Cini Institute of Art History, o “This is Tomorrow” estará em exibição até 14 de julho na Piazza Tre Torri, em Milão, perto da Torre Generali.

Seis painéis foram encomendados a artistas contemporâneos internacionais. Essas obras ficarão lado a lado com as pinturas criadas por talentosos artistas dos séculos XIX e XX, que trabalharam com a companhia no passado, incluindo Marcello Dudovich, Gino Boccasile, Achille Beltrame e Gian Luciano Sormani.

As gravuras foram enquadradas dentro do conceito de carrossel, uma instalação dinâmica em uma praça do bairro CityLife, medindo aproximadamente 9 metros de diâmetro e 5 metros de altura, que se utiliza do arquivo do Grupo para estabelecer um diálogo entre a imagem gráfica e a vida da praça. O formato de ampulheta de toda a estrutura lembra o tradicional carrossel e é marcado pela cor vermelha, que identifica a Generali.

Os painéis também estarão expostos na The Gallery, espaço da Generali dedicado à arte e fotografia na estação de metrô Tre Torri.

O principal objetivo do projeto é expressar os valores e temas que a seguradora preza, incluindo o compromisso com a sustentabilidade. Isso inclui a proteção do clima e da biodiversidade, o cuidado com as comunidades, o relacionamento com a tecnologia e a ambição de ser parceira para toda a vida dos clientes.

Simone Bemporad, head de Relações Públicas do Grupo, disse: “Os painéis sempre fizeram parte da tradição da Generali. Hoje, ao longo de quase dois séculos de história, essa tradição se renova por meio de novas interpretações de valores e temas que continuam a orientar e inspirar o compromisso da empresa de contribuir para um futuro mais seguro e sustentável. Um futuro construído evoluindo desde as suas raízes, olhando para os desafios do nosso tempo, e no qual as pessoas possam progredir e prosperar, em uma sociedade mais saudável e resiliente.”

Generali e os painéis na história

Desde o final do século XIX e início do século XX, além da publicidade por meio de pinturas, a Generali utilizou (de acordo com uma prática consolidada) outras formas de publicidade, incluindo calendários, cartões postais e folhetos ilustrando os valores centrais da companhia, como família, negócios e trabalho, protegidos e valorizados por seguros. Como resultado, o seguro nos lembra que sua missão é melhorar a vida das pessoas e garantir um futuro tranquilo.

O acesso ao Arquivo Histórico da Generali é feito mediante agendamento. Para mais informações, visite o link.

