Produção da Rede Lojacorr cresce 44,84% em maio

A Rede Lojacorr já alcançou, de janeiro a maio deste ano, a venda de mais de R$ 427 milhões em seguros. Esse último mês registrou crescimento de 44,84% em relação ao fechamento do mesmo período do ano passado, sendo deste total 47,07% só em seguros e o valor de R$ 30,94 milhões a mais do que o melhor registro desse mesmo mês até então.

Em relação à produção de seguros, somente desse mês de maio, a Rede alcançou R$ 95,52 milhões, a de consórcios somou R$ 4,26 milhões e R$ 163 mil nos demais ramos, totalizando R$ 99,94 milhões na somatória dos segmentos, os quais todos cresceram, principalmente os ramos de Automóvel, Saúde em Grupo, Vida em Grupo, Empresarial, Multirisco/Rural, Residencial, RD – Equipamentos, Vida Individual e Transporte RCTR-C e Condomínio.

A Rede ressalta ainda o desempenho da produção dos estados do nordeste brasileiro. O estado do Piauí obteve a porcentagem de aumento de 292,36%, o Ceará com 124,98% e Alagoas com 118,21%. E o crescimento de 56 unidades, o que corresponde a 95% do total de unidades da rede. Com destaque para as cidades de Curitiba – PR, Brasília – DF, Londrina – PR, Maringá – PR, Florianópolis – SC, Blumenau – SC, Campos Gerais – PR, Campinas-SP, Sudoeste – PR, e Belo Horizonte – MG.

As seguradoras e corretoras parceiras da Rede Lojacorr foram evidenciadas e houve o crescimento de 82% das companhias , com destaque para: Bradesco, Tokio, HDI, Mapfre, Liberty, Sompo, Zurich, Mitsui, Allianz e Alfa. E crescimento de 83,2% das corretoras parceiras, destacando: Silveira Corretora, Cedro Adm. e Corretora, M & K Corretora, A3MG Corretora, Segurarte Corretora, SACS Corretora, OuroSeg Corretora, Muniz Corretora, Rosa Tavares Corretora, Vip Corretora.

Para o diretor de Mercado e Distribuição (CCO), Luiz Longobardi Junior, a Rede Lojacorr continua focada no desenvolvimento dos corretores. “Levamos soluções para que os corretores possam cada vez mais levar proteção e segurança para seus clientes, através de um ecossistema completo com seguradoras e produtos”. Ainda de acordo com ele, o objetivo é facilitar o dia a dia dos corretores. “Utilizamos a tecnologia, back-office operacional e uma estrutura de atendimento em nossas unidades de negócios e regionais apoiando os corretores em suas demandas. E esses números levantados refletem o trabalho colaborativo de toda a rede”, finaliza.

