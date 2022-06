Prazo para as inscrições no 6º Desafio Top Gestor entra na reta final

O prazo para que estudantes façam a inscrição na sexta edição do Desafio Safra Top Gestor vai até quinta-feira da próxima semana, dia 30. A competição é promovida pelo Banco Safra para atrair talentos universitários.

O programa, que emula a rotina de operações de uma gestora de recursos ou de uma tesouraria de banco, se estende de julho a dezembro e tem servido como peneira para estágios e carreiras iniciais no grupo financeiro.

Criada em 2017, a maratona já contou com a participação de mais de seis mil universitários, que tiveram a oportunidade de aprender como funciona o mercado na prática. O programa conta com a parceria do jornal Valor.

Para participar da competição, universitários do Brasil e brasileiros que estudam fora do País devem se reunir em grupos de dois a quatro integrantes. A inscrição é realizada individualmente, e todos precisam ser aprovados numa seletiva online do Safra.

O início da competição se dá com a etapa chamada de Bootcamp, prevista para julho. No encontro de três dias, serão detalhadas as regras, passando pela história do Safra e as possibilidades de carreira dentro da instituição.

A partir daí, o desafio se desenrola por mais de quatro meses. Os estudantes têm de construir uma análise de cenário e estruturar portfólios para um hipotético fundo multimercado, adequando a exposição a cada momento.

Mensalmente, os grupos terão de entregar uma carta de gestão relatando as teses de investimento para o período. É com base nesse documento que os especialistas do Safra vão avaliar se o grupo demonstrou uma leitura precisa dos mercados e se adotou estratégias aderentes, incluindo eventuais proteções.

A avaliação das justificativas para os investimentos têm peso de 75% da nota no desafio, com a rentabilidade representando a parcela menor de 25%. Ao fim da competição, os melhores grupos no ranking geral são convocados para final, com a apresentação da última carta a uma banca de especialistas do Safra.

Critérios ESG

A exemplo da edição passada, haverá uma etapa de avaliação de critérios de responsabilidade social, ambiental e de governança (ESG).

Os participantes deverão projetar perspectivas setoriais, levando em conta inovações e entrada de concorrentes, e recomendar uma empresa para investimento, pesando as premissas de governança e responsabilidade socioambiental.

O time vencedor do desafio será premiado com R$ 20 mil e os integrantes ganharão uma assinatura de seis meses do Valor PRO, serviço em tempo real do Valor. O segundo grupo colocado receberá um cheque de R$ 10 mil e o terceiro, de R$ 5 mil.

N.F.

Revista Apólice