Porto oferece vantagens para quem adquirir consórcios auto e imóvel

A Porto Seguro Bank lançou ontem, 6 de junho, uma campanha para facilitar a entrada de novos clientes nos consórcios auto e imóvel da companhia durante este mês. Parcelas reduzidas até a contemplação e a possibilidade de utilizar ainda mais o valor de crédito nos lances são algumas das possibilidades que os novos consorciados poderão utilizar para adquirir o carro, a casa, apartamento ou terreno. As condições especiais são válidas para quem contratar o produto até 30 de junho.

Quem contratar o Consórcio Imóvel neste mês, poderá pagar a parcela reduzida em até 45% até a contemplação, fazendo parte ainda de grupos exclusivos com maiores chances de contemplação. Já o Consórcio Auto, conta com parcelas 25% menores até a contemplação e a possibilidade de utilizar até 25% do crédito para incrementar os lances.

Para Rafael Boldo, superintendente Comercial de Consórcios da Porto Seguro Bank, este pode ser o caminho para a realização de um sonho. “Adquirir um bem de alto custo, como um imóvel ou um caro, nem sempre é fácil. Juros e taxas encarecem o produto a ponto de até duplicar o valor da aquisição. Além das taxas reduzidas por meio do consórcio, nossos clientes contarão com o incentivo da Porto para realizar o sonho que pode estar a pequenas parcelas de distância”, explica o executivo.

Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac), a participação do consórcio na economia brasileira aumentou quase 150% em 20 anos, saltando de 1,9%, em 2002, para 4,7%, no ano passado. Em 2021, os ativos administrados pelo Sistema de Consórcios ficaram em R$ 412 bilhões, uma alta de 42,6% em relação ao contabilizado em 2020. Já neste ano, o Sistema de Consórcios fechou o 1º bimestre registrando volume inédito de participantes ativos em sua história, com 8,51 milhões de consorciados em fevereiro, uma alta de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O crescimento do setor de consórcios é importante não apenas para a economia, mas também para cada pessoa que busca por meio dessa modalidade de aquisição a conquista de um bem sonhado. Queremos ser um porto seguro para nossos clientes e seguiremos promovendo ações que e facilitar a concretização de seus sonhos”, acrescenta o executivo.

N.F.

Revista Apólice