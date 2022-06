Com o objetivo de tornar a jornada do cliente mais ágil e simplificada, a Porto firmou parceria com a insurtech Assegurou, integrante do grupo Ô Insurance, para a comercialização dos seguros auto e moto. Com a integração de negócios, os clientes poderão realizar a cotação e receber uma oferta para fechar o seguro da companhia em apenas quatro passos.

“O nosso objetivo com essa parceria é tornar a jornada do consumidor mais simples e ágil, sem perder a qualidade de atendimento e eficiência das soluções da seguradora em seguro auto e moto. Não é um novo produto, mas sim a possibilidade de o cliente em potencial fechar uma apólice com agilidade e contando com todas as coberturas que oferecemos em nosso portfólio”, destaca Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial da Porto.

José Carlos Macedo, CEO da Ô Insurance, destaca o emprego de tecnologia utilizado no negócio. “Toda nossa tecnologia foi adaptada para o processo fluir digitalmente de uma forma a atender o cliente final da Assegurou, nosso sistema é próprio desde do atendimento até a venda, pois acreditamos que assim o cliente terá uma jornada integrada e melhor atendimento em todas as etapas do seguro”.

Essa agilização do processo visa melhorar a experiência do cliente e facilita também os negócios dos corretores. Com todo o processo até a oferta do seguro, o cliente em potencial pode chegar ao profissional de seguros com a oferta ideal, facilitando o fechamento de novos negócios.

“A intenção dessa parceria é utilizar o mínimo de dados de API com a máxima eficácia alcançada pelo trabalho realizado pela Assegurou. Queremos otimizar os processos, gerando melhor experiência para quem contrata e maiores possibilidades de negócios para os corretores”, completa Rivaldo.

