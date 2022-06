Plataforma de serviços para PME’s contará com soluções da Argo Seguros

Um marketplace em que pequenas e médias empresas podem adquirir milhares de produtos e serviços para seus negócios, sejam mercadorias para reposição de gôndola ou soluções que complementam sua rotina comercial. Essa é a proposta da Market Up, empresa que oferece sistemas de gestão gratuitos e que agora conta também com uma plataforma de negócios B2B.

A Market Up já possui mais de 150 mil usuários ativos e oferece produtos e serviços nas áreas de saúde, gamer, empresarial, celulares e carros. A partir deste mês de junho, a plataforma contará também com três produtos da Argo Seguros. A seguradora, especialista no desenvolvimento de soluções exclusivas, disponibilizará os seguros Patrimonial, Gamer e o RC Condutor (Seguro CNH).

Bastante conhecido no mercado, o seguro de Riscos Patrimoniais visa garantir o patrimônio do segurado, ou seja, seus bens móveis (como máquinas e equipamentos) ou imóveis (como prédios e edificações).

Já o ‘Seguro Gamer’, lançado no ano passado, protege desktops, notebooks, monitores, vídeo games e acessórios contra roubos, furtos qualificados e acidentes, como danos elétricos de causa externa ou causados pelo contato com líquidos, tanto para equipamentos fixos ou portáteis.

Também lançado em 2021, o RC Condutor é um seguro voltado para proteger motoristas de imprevistos e prejuízos oriundos de indenizações por danos causados a terceiros durante a condução de veículos automotores. A única exigência para sua contratação é que o o motorista possua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou seja, o segurado não precisa ser proprietário de um veículo para contratar as coberturas.

“Temos focado em parcerias e canais de distribuição para aumentar a oferta de nossos produtos. Esse projeto vai de encontro a essa política e estamos muito felizes de fazermos parte deste projeto”, afirma Mariana Miranda, head Marine e Corporate Sales da Argo Seguros.

Segundo Luis Forster, CEO da PDVBox e desenvolvedor do marketplace da Market Up, em breve a plataforma terá muitas outras novidades. “O nosso objetivo é oferecer cada vez mais produtos e serviços, sempre com preços diferenciados e com um processo de compra bastante simplificado, para que mais pessoas e empresas tenham acesso ao mercado de seguros”, concluiu.

N.F.

Revista Apólice