Pipo Saúde e SulAmérica apostam em tecnologia para oferecer soluções ágeis

Alinhada ao propósito de trazer melhores experiências para seus clientes, a healthtech Pipo Saúde e a SulAmérica se uniram para trazer soluções ágeis de tecnologia na integração dos sistemas de inclusão de beneficiários colaboradores de empresas e seus dependentes junto aos planos de saúde. De forma pioneira, a parceria tem foco na oferta de maior valor para os RHs das empresas e, principalmente, aos colaboradores e seus dependentes.

“A parceria entre as empresas vem oportunizar melhores soluções para nossos clientes RH. Por meio de tecnologia, conseguimos oferecer agilidade no cadastro e gestão otimizada dos seguros de saúde, com maior garantia na efetivação da cobertura dos segurados e seus dependentes.”, reforça Luciano Lima, diretor Comercial da SulAmérica.

Com a Pipo de um lado oferecendo uma plataforma de gestão de benefícios de saúde e, do outro, a SulAmérica, com um sistema de inclusões mais rápidas e menos burocráticas, a parceria possibilitou uma integração no sistema de movimentações (inclusão, alteração e exclusão dos beneficiários nos planos de saúde) com grande redução de tempo e do risco de não cobertura. Hoje, uma movimentação pode levar até 10 dias úteis, e, com a integração, esse tempo reduz para até 10 minutos, desde a sua solicitação.

Com a migração dos dados diretamente entre plataformas, o processo traz ainda benefícios para os RHs das empresas, uma vez que economiza trabalho, prazos, retrabalhos, reduz as possibilidades de erro, além de oferecer mais velocidade e praticidades no uso dos benefícios por parte dos funcionários.

“Conseguimos oferecer muito mais valor aos clientes quando as tecnologias se integram. Em minutos, depois de o RH enviar as informações via plataforma, o colaborador recebe seu e-mail de boas-vindas, com os dados de sua carteirinha e já está apto para utilizar seu benefício”, comenta Thiago Torres, vice-presidente de Clientes e cofundador da Pipo Saúde. Um bom indicador do valor gerado é a média histórica de NPS dos clientes com movimentações automatizadas que é quatro vezes maior em comparação com clientes que não têm acesso a essa automatização.

“Para que o mercado de saúde suplementar mude é necessário que existam atores protagonistas, cada um em uma esteira do processo. Nossos clientes demandam essa mudança do mercado. E nós, como corretores nascidos com o DNA tecnológico, encontramos na SulAmérica um parceiro disposto a ser disruptivo no mercado. Estamos felizes com essa parceria que vai em direção ao caminho que acreditamos ser o da transformação digital do setor”, ressalta Torres.

N.F.

Revista Apólice