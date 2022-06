A Petlove ampliou sua área de atuação no segmento de planos de saúde pet com o início das atividades da Nofaro em duas novas cidades: Rio de Janeiro/RJ e Londrina/PR. De acordo Fabiano Lima, CEO da unidade de saúde da empresa, a atuação da vertical nas novas praças faz parte dos planos de expansão da holding e a expectativa é de crescimento entre 10 e 15% com a entrada em novas localidades.

A startup chega à capital fluminense oferecendo aos tutores e seus pets acesso a uma rede credenciada que já conta com 18 clínicas, sendo 6 delas com atendimento 24 horas, 6 laboratórios e 8 profissionais autônomos. Já na cidade paranaense, os tutores contam com 5 clínicas já credenciadas, 1 delas com atendimento 24 horas, 3 laboratórios e 1 acupunturista e 4 especialistas. Em ambas as localidades, também há o atendimento à domicílio com médicos veterinários da região.

“Investir em novas praças e frentes de negócios dentro deste nicho vem ao encontro do novo propósito da Petlove, que é ‘transformar o mundo em um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis’, oferecer cuidados aos pets e segurança aos seus tutores com uma rede de atendimento altamente qualificada. Para o segundo semestre de 2022, nossa previsão é ampliar para mais 4 praças a atuação dos planos de saúde”, comenta Lima.

Sem distinção de idade, porte ou doenças pré-existentes para novas adesões, os planos estão disponíveis para contratação de forma totalmente online sem fidelidade e em duas modalidades: Nofaro Tranquilo e Nofaro Ideal, com assinaturas de R$49,90 e R$99,90/mês, respectivamente, o que pode gerar uma economia de até 90% a cada ida ao veterinário. Único convênio a proporcionar atendimento online e sem burocracia, a Nofaro oferece aos novos clientes uma cartela de serviços que contempla desde atendimentos preventivos até acompanhamentos mais profundos com especialistas como acupuntura, além de microchipagem e localizador pet 100% gratuitos.

Nos planos da Nofaro, as carências começam a contar a partir da data da microchipagem do pet, sendo que os procedimentos mais essenciais como consultas, vacinas, procedimentos clínicos e internações têm apenas 45 dias de carência; exames e consultas com especialistas possuem 60 dias; e para cirurgias e anestesia, a data carência é de 180 dias por serem procedimentos mais delicados.

N.F.

Revista Apólice