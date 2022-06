Para RH’s do mercado de seguros, principal desafio é desenvolver lideranças

Nos recentes dados obtidos por meio da pesquisa FEEx (FIA Employee Experience), que origina o Prêmio Lugares Incríveis Para Trabalhar, as diferentes categorias mensuradas trazem informações relevantes ao que se refere às boas práticas em gestão de pessoas.

Em relação à amostra pesquisada, em 2021, foram 290 organizações participantes com questionário validado e 120 Lugares Incríveis para Trabalhar. Dessas empresas, há 6 empresas do setor de seguros, sendo 4 premiadas. São elas: AIG Seguros Brasil S/A, Brasilseg, Sabemi Seguros, e Seguros Unimed.

O perfil do funcionário de RH do setor de seguros

Quanto aos cargos ocupados pelos profissionais de RH nas empresas seguradoras, temos mais papéis de liderança média. A alta liderança é equilibrada com as outras empresas do mercado. Outro ponto que se destaca é que o setor de seguros conta, proporcionalmente, com menos analistas de RH, e mais assistentes de RH do que a média das empresas.

Os funcionários do setor de seguros podem se sentir mais bem atendidos por suas áreas de RH, pois em média cada profissional de RH de uma empresa seguradora atende 47 colaboradores. Esse número é de 83 para as empresas que são consideradas Lugares Incríveis para Trabalhar.

Quando observamos as ações decisórias de RH, temos também algumas diferenças do setor segurador. O RH tem menos influência nas decisões de demissão, promoção e remuneração dos colaboradores, pois são decisões muito mais tomadas pelos próprios gestores, do que em outros setores.

Considerando os Lugares Incríveis para Trabalhar, todos os processos de pessoas têm uma decisão mais forte por parte dos gestores, com exceção das práticas de treinamento e desenvolvimento, com maior influência por parte do RH.

Os principais desafios do RH do setor de seguros estão relacionados a:

– Desenvolver futuros líderes (50%)

– Desenvolver líderes atuais (42%)

– Gestão da diversidade (42%)

– Melhorar o engajamento e retenção dos colaboradores (25%)

– Avaliação de desempenho (25%)

São 5 prioridades que também são frequentes nos outros setores, mas muito mais evidentes nas empresas seguradoras, principalmente a avaliação de desempenho e o desenvolvimento de futuros líderes.

Outro ponto que também se diferencia bastante é a atuação com modelo de consultoria interna de RH, ou BP (Business Partner). As empresas seguradoras usam esse modelo somente em 17% das vezes, mas os Lugares Incríveis para Trabalhar aplicam essa atuação em 83% das organizações.

O setor de seguros está aquecido?

Quando os dados de riscos de perda de talentos para o mercado são analisados, entende-se que o setor de seguros esteja mais aquecido que os outros setores.

6% dos funcionários que trabalham nas empresas seguradoras admitiram ter se candidatado a outras vagas de emprego, sendo 20% acima da média geral das empresas pesquisadas. Além disso, esses colaboradores do mercado de seguros também receberam mais convites para participar de outros processos seletivos (16% a mais que no geral). E há 2% desses profissionais já participando de outro processo seletivo.

N.F.

Revista Apólice