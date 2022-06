Nomah e 180º Seguros fecham parceria

A Nomah, startup de locação flexível, anunciou a parceria com a 180° Seguros para lançar o ‘Seguro Residencial Nomah | Powered by 180°’ com diversas coberturas, beneficiando locatários e locadores.

A união entre as duas startups reforça o poder do digital em diferentes frentes de negócios. De um lado a Nomah, que tem em seu modelo de atuação o uso de tecnologia em todos os processos (locação, check-in e check-out, suporte e apartamentos modernizados). Do outro, a 180° Seguros que atua com inteligência de dados e uma estratégia de embedded insurance para desenvolver soluções customizadas de seguro com as empresas parceiras, transformando o modelo de distribuição.

Por meio desta parceria, a insurtech desenvolveu para os clientes da startup de locação flexível um seguro que contempla proteções exclusivas e específicas, como:

– Incêndio, explosão, queda de raio, fumaça e queda de aeronave;

– Perda de aluguel decorrente de incêndio ou explosão;

– Quebra de vidros, espelhos e mármores;

– Vazamento de canos e tubulações;

– Responsabilidade Civil Familiar (Inclui danos causados por proprietários, seus familiares e inquilinos short-stay).

Três tipos de planos são oferecidos e vão de acordo com a metragem e categoria do imóvel. Todo o processo de contratação será feito de forma personalizada e com um monitoramento contínuo da carteira.

A 180° Seguros será a responsável por todo monitoramento e gestão das apólices, incluindo emissão, pagamento, comunicação e atendimento aos clientes Nomah de forma digital, realizando esse atendimento e relacionamento via apps de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Ao todo, serão três planos disponibilizados que variam de acordo com a metragem e categoria do imóvel.

Para Thomaz Guz, CEO da Nomah, essa parceria reforça o propósito da empresa em levar diferenciais para investidores e clientes. “Sempre pensamos no conforto e segurança das nossas duas frentes de atuação, então quando decidimos por essa parceria, sentimos que casava muito com o que estamos dispostos a oferecer. A 180º Seguros é uma ótima empresa e de grande inovação, então estamos bem felizes com mais essa novidade”, explica Guz.

“Nossas parcerias são sempre baseadas no modelo de insurance-as-a-service: é bom para o consumidor que tem uma cobertura adequada à sua real necessidade, garantindo uma boa experiência, e traz ganho aos parceiros, com um diferencial que cria valor ao produto oferecido com consequente fidelização do usuário. E, com a Nomah, não foi diferente. Entramos com o conhecimento de venda de seguros para quem não tem expertise no setor, a fim de potencializar seus serviços e auxiliamos com a parte técnica, marketing, inteligência de mercado e venda para que o time da startup consiga oferecer uma solução de seguro a altura das expectativas dos seus clientes”, afirma Mauro Levi D’Ancona, CEO e co-founder da 180° Seguros.

N.F.

Revista Apólice