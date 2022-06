Na semana do meio ambiente, Liberty Seguros anuncia ações com foco em ASG

Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Liberty Seguros anunciou três ações alinhadas à estratégia de ASG (Ambiental, Social e Governança) da companhia: a compensação de 15 mil toneladas de CO2, o patrocínio do Big Heart Parade, que este ano aborda o tema da preservação da Mata Atlântica; e a Semana do Voluntariado, realizada em maio, que teve como objetivo fomentar as boas práticas ambientais e sociais com os colaboradores da seguradora por meio de palestras, oficinas e mentorias online.

Compensação de carbono

A seguradora neutralizou todo o carbono emitido em 2021 pela operação de caminhões leves que transportam carros para passeio, motocicletas e veículos comerciais. No total, foram mais de 38 milhões de quilômetros rodados no ano passado, convertidos em 15 mil toneladas de CO2. A compensação foi realizada pela Carbonext, da Rima Industrial, que viabilizou a eficiência para a redução de gases do efeito estufa; e validada pelo Clean Development Mechanism (CDM), da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa de neutralização do carbono faz parte do Isso tem + Valor, área de sustentabilidade da empresa que promove ações de compartilhamento de seus valores com a sociedade, e do Plano Liberty Mais Sustentável, que prevê melhorias na gestão ambiental e de resíduos da companhia, além de estar alinhada ao ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) 3, que tem como objetivo promover uma série de ações para mitigar os efeitos da mudança global do clima.

Semana do Voluntariado

A ação ocorreu em formato híbrido entre os dias 9 e 13 de maio e contou com diversas ativações para os colaboradores, desde palestras a oficinas presenciais e uma mentoria online em grupos, contabilizando, ao todo, 1400 participações ao longo dos cinco dias.

A semana começou com uma palestra da CEO da Liberty Seguros, Patricia Chacon, sobre consumo consciente e sustentabilidade, em parceria com o Instituto Akatu, uma organização sem fins lucrativos pioneira em ações para sensibilização, mobilização e engajamento da sociedade nessas práticas. No dia seguinte, foi promovida a Oficina Abayomi no HUB Brooklin, para que os voluntários aprendessem sobre a confecção das bonecas Abayomi, que são feitas a partir de sobras de panos reaproveitadas.

No dia 11, houve uma mentoria online na qual os colaboradores puderam dividir os desafios e aprendizados sobre suas experiências profissionais com jovens em busca do primeiro emprego. O dia 12, por sua vez, foi dedicado às oficinas da prática de Kokedoma, em que especialistas compartilharam técnicas de jardinagem que dispensam o uso de vasos, e a Ecojóia, que ensinou como produzir jóias a partir de cápsulas de cafés usadas.

No final da campanha, a seguradora atingiu 107% da meta financeira estipulada e arrecadou mais de 2700 itens de higiene, que foram doados às ONGs Casa Florescer e Mensageiros da Esperança. Além disso, 35 jovens receberam mentorias, 150 pessoas compartilharam suas experiências durante os eventos online e 40 voluntários salvaram orquídeas e aprenderam sobre a importância do cuidado com plantas e flores para o meio ambiente. Por fim, houve, também, a coleta de 100 eletrônicos e baterias, que foram destinados à reciclagem correta.

Big Heart Parade

A Liberty Seguros foi a principal patrocinadora da intervenção artística Big Heart Parade que, em 2022, teve foco na conscientização sobre os riscos da Mata Atlântica, com o intuito de sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação deste bioma, que é um dos mais relevantes do planeta.

A exposição teve a curadoria de Thiago Cóstackz, artista plástico multimídia e documentarista. O lançamento da exposição foi no dia 27 de maio, no Memorial da América Latina, e, entre os dias 1 de junho e 1 de julho, todas as obras estarão expostas na Avenida Paulista, 1842.

“A Liberty Seguros tem um compromisso perene com as práticas de ASG e o apoio à comunidade, por isso, é muito importante reforçar essa atuação com ações como a compensação das emissões de carbono, a Semana do Voluntariado e o patrocínio do Big Heart Parade, principalmente em um período tão simbólico como a semana do meio ambiente”, afirma Daniela Bouissou, diretora de Transformação da seguradora. “Por meio desses projetos agimos com responsabilidade na proteção do planeta e incentivamos os colaboradores a fazer a diferença para o mundo, além de conscientizá-los de que a sustentabilidade e responsabilidade social estão intrínsecas em tudo o que fazemos”, completa.

