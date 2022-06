Modal Seguros lança Médico na Tela e seguro viagem

Com o objetivo de promover uma prateleira de proteção cada vez mais robusta e diversificada, o Modal Seguros lançou esta semana, em parceria com a SulAmérica, dois seguros que ganharam bastante relevância no mercado pós-pandemia: de acidentes pessoais, com serviços de “Médico na Tela”; e de viagem, com cobertura para Covid-19.

O primeiro traz um combo de seguro de acidentes pessoais, com diversos serviços e benefícios. Além do próprio “Médico na Tela Familiar”, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, o produto ainda conta com descontos em medicamentos nas principais redes de farmácia do país e o cliente concorre a sorteios mensais.

Em condições especiais, o Modal lança o produto para toda a sua base de investidores por apenas R$ 1,50 ao mês, para quem fizer a aquisição durante o período de lançamento.

“A telemedicina cresceu exponencialmente durante a pandemia, e o nível de satisfação dos clientes atendidos, juntamente com a comodidade e eficiência do serviço, fizeram com que esse produto passasse a ser um importante aliado no cuidado com a saúde. Com essa ação, queremos que todos os nossos clientes, que já confiam no Modal para cuidar de seus investimentos, possam também cuidar de sua própria saúde”, afirma Caio Souza, diretor de Seguros e Previdência da empresa.

Na mesma linha de complementação de proteção, o Modal lança também o seguro viagem, aproveitando a forte retomada do turismo.

O produto é completo e conta com planos personalizados, que variam de acordo com o perfil e destino escolhido pelo cliente, tanto para trajetos nacionais como internacionais, por vias aéreas e marítimas. Outro diferencial é que os planos não possuem carência e todas as modalidades apresentam possibilidade de cobertura para Covid-19.

“Colocamos à disposição dos nossos clientes não só uma plataforma de investimentos, mas sim um ecossistema com soluções de bem-estar financeiro. Um dos pilares deste posicionamento passa por termos um portfólio robusto de produtos de proteção, que agora ganha o reforço dos seguros de acidentes pessoais, com telemedicina, e o de viagem, que se juntam aos já existentes seguros de vida, residencial, celular e eletrônicos, cartão e assistência Pet”, conclui André Lauzana, sócio e membro do Comitê Executivo do Modal.

N.F.

Revista Apólice