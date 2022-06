MetLife promove evento para jovens que buscam primeiro emprego

A MetLife realiza desde 2015 o projeto “Carta e Carreira”, que tem o objetivo de contribuir para a formação de jovens entre 15 e 21 anos, que moram em periferias de São Paulo e frequentam cursos profissionalizantes em instituições sociais. Por meio de cartas anônimas, colaboradores da seguradora se comunicam com os jovens das instituições parceiras com o intuito de, não somente compartilhar conhecimentos sobre o mercado de trabalho, como também de estimular o processo de iniciação profissional, promover o resgate da autoestima, da qualidade de vida e disseminar o interesse pela cultura, leitura e escrita.

Neste ano, 30 jovens da Casa José Coltro participaram do programa, mas desde a primeira edição do projeto, a companhia já impactou positivamente cerca de 3102 jovens com a troca de correspondências. Durante aproximadamente três meses, cada voluntário troca, quinzenalmente, cartas anônimas com um jovem, compartilhando experiências, sonhos e planos para o futuro. Ao final do processo, os voluntários conhecem seus correspondentes em um evento interno para o fechamento da edição anual. A última edição do programa, 2021, por conta da pandemia do Covid-19, foi virtual, mas neste ano a festa da troca voltou a ser presencial, e foi realizada hoje, 01 de junho, na sede da empresa em São Paulo.

Thais Catucci, gerente de Comunicação Interna, Responsabilidade Social e Sustentabilidade da MetLife Brasil, comenta. “Para nós, poder participar de um projeto como este, que estimula jovens no início da carreira a acreditarem em seus sonhos e manterem a determinação, é muito importante. Acreditamos que essa troca é muito rica não só para quem está na instituição, mas também para nossos colaboradores, que dedicam tempo para pesquisar e escrever suas cartas e precisam ter sensibilidade para responder, ouvir e trocar vivências com alguém que não conhecem, o que gera muito aprendizado para a vida, não apenas para a carreira”.

Em 2019 o programa identificou uma jovem com o perfil muito promissor que, após o programa, foi contratada pela MetLife como menor aprendiz e depois seguiu como estagiária na área de Sponsors, na Diretoria Direct Marketing, a Barbara Oliveira.

“Minha experiência pessoal é incrível! Em 2019, participei do projeto Carta e Carreira como jovem a ser orientada e posso dizer que obtive inúmeras dicas sobre vida e mercado de trabalho, e que todas eu pude colocar em prática nas minhas ações do dia a dia. Recebi orientações muito valiosas, tirei dúvidas, obtive ensinamentos e referências. Costumo dizer que essa experiência foi meu pontapé para o mercado de trabalho, pois através dessas trocas, pude ser indicada para uma vaga como jovem aprendiz na MetLife. Mais tarde, em 2021, já como estagiária na empresa, pude contribuir com o projeto, mas dessa vez como orientadora. E, novamente, uma experiência ímpar. Estar do outro lado foi ainda mais inspirador, saber que a pessoa com quem troquei cartas estava passando pelo mesmo trajeto que passei e poder ajudá-la foi muito enriquecedor. Tive a oportunidade de passar tudo que havia aprendido com o projeto. Falávamos sobre rotina, mercado de trabalho, educação, família e hobbies. Mas claro, além de transmitir o pouco que sabia também recebi muita coisa boa, posso dizer que aprendemos sobre diferentes assuntos juntos. Pra mim, está é a parte mais valiosa do projeto, poder dar e receber na mesma medida. Saber que posso ajudar ao mesmo tempo que sou ajudada. O Carta e Carreira foi, sem dúvida, um projeto essencial em minha vida”.

Hoje, Bárbara atua como analista de comunicação em uma das maiores agências de comunicação do Brasil.

N.F.

Revista Apólice