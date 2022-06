MetLife e Banco Mercantil firmam parceria para oferecer planos odontológicos

A MetLife e o Banco Mercantil do Brasil acabaram de fechar parceria para a distribuição de planos odontológicos nos mais de 300 pontos de atendimento e nos canais digitais como aplicativo e WhatsApp. Com mais essa parceria, a seguradora amplia sua presença em instituições financeiras, oferecendo planos que possibilitam a entrega de serviços diferenciados e com foco no bem-estar e saúde de seus clientes, além de possibilitar a distribuição nas cinco regiões do País, com mais de 22 mil profissionais credenciados.

Os planos odontológicos da companhia serão oferecidos aos quase cinco milhões de clientes do Banco, em sua maioria público 50+, e cobrem mais de 190 procedimentos, entre eles: limpeza, extração dental, tratamentos de canal, obturação, colação ou manutenção de próteses. Uma pesquisa feito pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) revelou que 9 entre 10 brasileiros acham muito importante visitar o dentista regularmente, e destes, 72% vão à consulta ao menos uma vez ao ano.

“Estamos animados pela parceria com o Banco Mercantil, não só pela relevância que a instituição tem junto ao público 50+, como também pela oportunidade de darmos acesso aos nossos planos odontológicos a clientes de todas as idades. Ter um plano odontológico com coberturas e benefícios para a prevenção e tratamentos, que levam mais saúde e bem-estar, permite uma qualidade de vida diferenciada às pessoas, o que nos deixa muito orgulhosos”, completa Marcelo Tomei, diretor Comercial da MetLife Brasil.

De acordo com dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), atualmente o Brasil tem mais de 29 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, número que tem crescido continuamente no País, mesmo com a pandemia. Em um ano, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, o crescimento foi de mais de 8% nas contratações deste tipo de plano, segundo a agência.

Para Uelques Almeida, diretor Executivo de Operações do Mercantil, é estratégico para o Banco ter um ecossistema completo com soluções para o público 50+. “Os planos foram customizados para atender as expectativas desse público, que estão sempre atentos aos cuidados preventivos de saúde. Com essa importante parceria entre o banco e a MetLife, conseguiremos entregar novas soluções não financeiras que agregam valor para o cliente, aumentando sua fidelização e engajamento com a empresa”.

N.F.

Revista Apólice