Mapfre promove semana de atividades voltadas à sustentabilidade

Compartilhar no

Compartilhar no

A Mapfre está promovendo a “Semana MAPFRE”. Até o dia 10 de junho, a companhia irá oferecer aos seus mais de três mil colaboradores em todo o Brasil uma série de atividades, palestras e apresentações para debater o tema sustentabilidade, além de reforçar o seu compromisso com a gestão dos aspectos ASG.

A semana abordará os pilares “meio ambiente”, “saúde e bem-estar”, “diversidade”, “objetivos do desenvolvimento sustentável” e “educação financeira e investimento socialmente responsável”, o que mostra a maturidade da seguradora ao integrar cada vez mais os aspectos ambientais, sociais e de governança em seus diálogos estratégicos.

“A Semana de Sustentabilidade é uma grande oportunidade para reforçar aos nossos colaboradores tudo o que fazemos para proteger a sociedade e o meio ambiente, sem deixar de lado a excelência do nosso negócio”, conta Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade da companhia. “Para mantermos o compromisso de integrar a sustentabilidade no nosso dia a dia, atuamos para que todas as áreas da companhia entendam suas responsabilidades na melhoria e implantação de processos ASG.”, complementa.

Novo Planejamento de Sustentabilidade

Em 2022, a Mapfre iniciou um novo ciclo do seu Planejamento de Sustentabilidade (22-24), que conta com objetivos claros para a redução da emissão de carbono, promoção da economia circular e a implementação de uma política de resíduos zero.

A companhia ainda divulgou, recentemente, o seu Relatório de Sustentabilidade 2021, que encerrou o ciclo 19-21 do planejamento. Entre as principais entregas estão:

– Sistemas de Gestão Ambiental dos edifícios Berrini e WTORRE Morumbi certificados com a ISO 14.001;

– Homologação de 80% dos fornecedores do segmento Auto no Brasil a partir de critérios ASG;

– 54,5% dos cargos de liderança ocupados por mulheres ao final de 2021, superando a média global;

– Formação e certificação, por meio da Universidade Corporativa da Mapfre, de profissionais das áreas de Investimentos, Finanças, Auditoria e Sustentabilidade de 11 países, entre eles o Brasil, na CESGA. A credencial, concedida pela Federação Europeia de Sociedades de Analistas Financeiros (EFFAS), capacita profissionais para a integração dos aspectos ASG nos processos de investimento.

O relatório completo está disponível neste link.

N.F.

Revista Apólice