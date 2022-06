MAG Seguros traz novidades no Venda Digital

No último mês, a MAG Seguros apresentou novidades no Venda Digital que vão facilitar o dia a dia das vendas de seus corretores e parceiros.

Desenvolvido em 2017, o Venda Digital permite a comercialização de todo portfólio da seguradora de forma totalmente digital, remota e com a máxima segurança. Em versões aplicativo e web, a ferramenta foi fundamental para a continuidade dos negócios dos corretores durante a pandemia e está em constante evolução.

“Buscamos continuamente proporcionar uma ferramenta cada vez melhor para nossos corretores e parceiros, por isso, estamos sempre atentos às novas demandas e tendências”, comenta Jimmy Werder, gerente de Canais Digitais da MAG Seguros.

Entre as novidades do Venda Digital estão que, além do receber o token de assinatura para a validação da proposta por SMS e email, o cliente também poderá optar recebê-lo pelo Whatsapp. Outra nova facilidade é a possibilidade de concluir a venda apenas usando o novo cotador, trazendo agilidade no dia a dia do corretor.

Vale destacar que, atualmente, mais de 90% das vendas da MAG Seguros são realizadas por esta ferramenta, o que revela a assertividade do seu desenvolvimento e a sua real aplicabilidade no dia a dia dos corretores parceiros da seguradora.

N.F.

Revista Apólice