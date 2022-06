MAG Seguros reconhece vencedores da campanha Arrebenta

Três dias com programação intensa que reuniu desenvolvimento e passeios no Rio de Janeiro. Esta foi a agenda preparada pela MAG Seguros para os vencedores da campanha Arrebenta 2021 das categorias Treinando e Agente Comercial.

Os campeões foram recebidos no domingo na cidade Maravilhosa em um almoço especial com uma vista privilegiada: o Pão de Açúcar, local que os também participantes puderam conhecer em uma visita ao tradicional ponto turístico do Rio.

“Nossa companhia tem em seu DNA reconhecer e valorizar as pessoas. Por isso, preparamos uma programação especial com todo cuidado para que nossos vencedores fossem recebidos no Rio de Janeiro e que variasse entre atividades que contribuiriam para o seu desenvolvimento profissional e incluísse, claro, momentos de lazer, descontração e celebração”, explica Ronaldo Gama, diretor de Rede da empresa.

Já a segunda-feira começou com um workshop especialmente desenvolvido pela MAG Universidade e realizado na moderna matriz da seguradora, que teve como tema “Campeões de Vendas” com o objetivo de desenvolver as competências comportamentais e a atitude dos premiados. À noite, todos foram convidados a um jantar a céu aberto no 30º andar de um dos hotéis mais altos e tradicionais de Copacabana, com uma vista panorâmica desta orla.

O terceiro dia de programação deu continuidade ao workshop na parte da manhã. Já a tarde, os vencedores da Arrebenta 2021 tiveram uma experiência memorável: um tour guiado no Maracanã com visitação ao gramado e direito aos clássicos cachorro-quente, biscoito de polvilho e mate, tradicionais no estádio.

Todos foram presenteados com brindes oficiais da Copa do Brasil, que conta com o patrocínio da MAG Seguros, incluindo a réplica em miniatura da taça oficial da competição. O dia ainda terminou com a ida ao EXPO MAG, um dos principais centro de convenções do Rio de Janeiro que desde janeiro leva o nome da companhia.

“Tenho certeza de que todos saíram da cidade renovados e motivados para batalhar pelas campanhas que estão em curso como a Acelera e o Galo de Ouro, sabendo da qualidade das nossas premiações e do empenho que sempre temos em acolher e proporcionar as melhores experiências”, finaliza Gama.

