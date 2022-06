MAG registra alta na contratação de seguros entre pessoas 50+

De acordo com dados da MAG Seguros, houve um aumento na contratação de seguros em 2020 e 2021 por parte dos idosos entre 55 e 65 anos. Os clientes individuais novos, aqueles que nunca possuíram apólices da seguradora, cresceram em 12% no período.

Dados como esse nos mostram que a população está ficando mais consciente e preocupada com a proteção de si e de suas famílias. Esses últimos anos impulsionaram a consolidação da importância que o seguro de vida tem para as pessoas. A MAG Seguros conta com uma linha específica voltada para pessoas mais velhas, com produtos e coberturas desenvolvidas de acordo com a necessidade de proteção desta parcela da sociedade.

Um exemplo é o Master Acidentes Domiciliares, solução lançada no período da pandemia que tem como foco proteger o cliente no seu ambiente de casa, com assistências voltadas para deixar o lar mais seguro, como instalação de barras no banheiro e reorganização de móveis.

Produtos como estes contribuem diretamente para uma sociedade mais protegida e, pelo ponto de vista do corretor, permite a ampliação da geração de negócios, uma vez que estes profissionais têm a oportunidade de atingir mais pessoas. A MAG Seguros conta com um portfólio de soluções completas, flexíveis e inovadoras capaz de proteger as diferentes necessidades, riscos e perfis.

