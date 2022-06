MAG dá dicas para corretores usarem o Linkedin e fomentarem negócios

Com mais de 7400 milhões de membros no mundo, o LinkedIn firma-se como a rede social para direcionada para contatos profissionais. Ter um perfil completo e atualizado na rede garante ainda mais credibilidade ao corretor de seguros, além de contribuir com os seus negócios. Por isso, a MAG Seguros reuniu dicas para que estes profissionais tenham um perfil mais atrativo.

O primeiro ponto é que o corretor entenda da importância de preencher de maneira mais completa possível as informações do seu perfil e lembre-se de mantê-lo sempre atualizado. Esse cuidado vai ajudar no aumento da relevância da página quando alguém estiver fazendo buscas. Uma dica importante é utilizar palavras chaves e expressões da sua profissão.

Diferentemente de outras redes sociais, o LinkedIn tem objetivo unicamente profissional. Por isso, fique atento à foto do seu perfil, utilizando uma imagem mais profissional e menos informal.

Outra questão importante do Linkedin que muito se assemelha à profissão do corretor ter uma boa rede de relacionamento. Não deixe de buscar por pessoas que já trabalharam ou estudaram com você, e até mesmo clientes. Isso ajudará a se conectar a mais pessoas, e seu perfil no LinkedIn será acessado por mais gente, que serão impactadas pelos seus conteúdos.

“No LinkedIn você pode dar e solicitar recomendações. Com elas, seus contatos legitimam suas habilidades e competências, e sem dúvida é um recurso bem importante para você mostrar os seus diferenciais como um corretor de seguros. Todas as recomendações são aprovadas por você antes de serem publicadas na sua página”, explica Mirella Lavrini, superintendente de Gestão da Marca da seguradora.

Por fim, o último conselho é fazer parte de grupos de seu interesse, como os direcionados à sua atividade profissional, além de seguir e acompanhar as empresas que você admira.

“O Grupo MAG está presente na rede e sempre compartilha as novidades da companhia para deixar clientes, colaboradores e corretores parceiros atualizados”, completa Mirella.

N.F.

Revista Apólice