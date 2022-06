Liberty Seguros realiza treinamentos para desenvolvimento de corretores

A Liberty Seguros anunciou seu calendário de treinamentos exclusivos para parceiros. Em formatos presenciais e online, os cursos fazem parte do objetivo da companhia de constantemente desenvolver os profissionais parceiros e ampliar seus negócios em frentes variadas de seguro. Para desenvolver os treinamentos, a seguradora levou em conta desde as plataformas da empresa, como Meu Momento de Vida e Meu Momento Residência, até temáticas relevantes do mercado, como diversidade, práticas para o trabalho híbrido, uso de dados para negócios e os desafios do momento.

Entre as opções disponíveis em junho, há o curso de Desafios e Dilemas da Era da Transparência, que abordará questões sobre a importância da transparência na comunicação e como essa ferramenta pode auxiliar na construção de relacionamento, significado e reputação. Outra possibilidade é o treinamento sobre Uso de Dados para Business Insights, que ensinará os parceiros a fazer análises precisas de dados para tomadas de decisões mais assertivas. Ainda, para os corretores que tiverem interesse na parte digital, há a possibilidade do treinamento Mindset Digital: Seja o Profissional que Mercado Precisa, que auxiliará os profissionais a desenvolverem um pensamento digital para contribuir com os negócios e otimizar a experiência do cliente.

Para se inscrever, os parceiros devem acessar o Meu Espaço Corretor e selecionar os cursos que tenham interesse e efetuarem a matrícula online, para receberem o certificado após a realização do curso. Além das opções de cursos já citadas, ao longo do ano, os seguintes conteúdos também serão lançados:

– Novo marketing e foco no cliente

– Líder sustentável posso ser um

– Diversidade Muito Além Do Discurso

– Relações de Confiança. Os pactos no trabalho presencial e a distância

– Práticas para o Trabalho Híbrido

– Erro sim, incompetência não

– Comportamento humano na era digital

– Cultura Maker – Seja um “fazedor”

– Simplicidade: como focar no que é importante

– Colaboração ágil e facilitação

– Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente aprende

– Meu Momento de Vida

– Meu Momento de Residência

– Família Vida Individual

– Régua de Comunicação para corretores

A Liberty Seguros também disponibiliza Moedas Liberty a cada conclusão dos mais de 200 cursos fixos disponíveis, para que os participantes façam regastes de prêmios a qualquer momento na Plataforma Online da Liberty, ferramenta dedicada à capacitação dos parceiros que impactou 65 mil pessoas ao longo de 2021.

N.F.

Revista Apólice