Liberty disponibiliza soluções digitais para atendimento e pagamento

Como parte do trabalho constante da Liberty Seguros de oferecer as melhores experiências para todos os públicos, a companhia anunciou novidades no atendimento via WhatsApp e nos pagamentos para novos clientes de auto. A partir de agora, os segurados têm a opção de solicitar serviços adicionais por meio da rede social e, para aqueles com apólices de automóveis, a empresa disponibiliza o formato de pagamento via PIX logo na contratação.

Novos recursos no WhatsApp

A empresa lançou a opção de atendimento digital via WhatsApp em 2020, com um canal automatizado e intuitivo. Desde então, a seguradora realizou mais de 44 mil atendimentos pela ferramenta. Destes, 25 mil ocorreram em 2022. A opção já trazia diversas opções de serviços a partir do primeiro momento que o usuário manda uma mensagem, como a verificação de pagamento, envio da segunda via da apólice digital, respostas para perguntas frequentes, socorro mecânico, chaveiro, guincho, acompanhamento de sinistro, busca por oficinas referenciadas e muito mais.

Entre os novos recursos na rede social, os segurados podem solicitar o Voucher Mobilidade, que oferece uma opção alternativa de locomoção via UBER para os clientes durante o aviso de sinistro ou manutenção dos veículos. Anteriormente, esse recurso era ativado por telefone, entretanto, agora os consumidores contam com um processo mais ágil, que não demanda que fiquem em espera.

Além do voucher, agora clientes e corretores do setor de automóveis também podem consultar o status dos sinistros pela ferramenta. Basta que insiram o número do sinistro em andamento ou a placa do veículo em questão, seguido do CPF ou CNPJ e data de nascimento. Com base nessas informações, tanto segurados quanto parceiros receberão informações sobre o andamento dos casos de forma simples e rápida.

Por fim, a Liberty ainda disponibiliza a possibilidade de clientes e corretores consultarem oficinas credenciadas para prestar atendimento em caso de sinistro ou necessidade de reparos por meio do WhatsApp. Para estes casos, os públicos entram em contato com a companhia através da rede social, inserem o próprio CEP ou do segurado, e a empresa indica a oficina mais próxima.

Pagamento via PIX

A seguradora passou a oferecer a opção de pagamento por PIX desde o ano passado, que pode ser acessada pelo aplicativo da empresa ou no Meu Espaço Cliente, no site institucional da companhia. A empresa disponibilizou a possibilidade de trocar a forma de pagamento de parcelas para clientes com apólices vigentes, que poderiam gerar um QR code e fazer a mudança de forma 100% digital.

Hoje, novos segurados que contratarem produtos auto, tanto da Liberty quanto da Aliro Seguro, podem fazer o primeiro pagamento diretamente via PIX, além da possibilidade de quitar todas as parcelas da mesma forma dividindo o seguro em até 10 vezes.

Revista Apólice