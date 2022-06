Liberta Investimentos recebe prêmio na França

A luxuosa cidade de Mônaco, na França, conhecida pela moda, gastronomia e a base mais reconhecida do circuito de Fórmula 1 mundial, foi escolhida para sediar a premiação Trophy of Prudential (TOP) da Prudential do Brasil, que chega a sua 7ª edição e visa celebrar os resultados de 2021 com seus principais parceiros que comercializam os seguros de vida individual e em grupo. Com mais de 10 anos no mercado, a Liberta Investimentos foi uma das premiadas e reconhecida no TOP 10 dos escritórios da XP Investimentos que mais levaram proteção, segurança e soluções para planejamento patrimonial e sucessório através do seguro de vida para os clientes.

Para Pedro Lau Velasco, head da área de Seguridade da empresa, o prêmio foi muito comemorado por todo o time Liberta. “Esse prêmio reforça que estamos no caminho certo. Afinal, transformar investimentos em liberdade, é também levar conhecimento e informações sobre todos os pilares do planejamento financeiro”, destaca Velasco.

Para Felipe Azevedo, head de Operações da Liberta Investimentos, o reconhecimento expressa muito mais do que um resultado, mas sim o cuidado com os investimentos dos clientes. “As soluções de seguridade trazem um olhar mais amplo sobre a proteção patrimonial, visando sucessão e benefícios tributários. Nesse sentido, nossa parceria com a Prudential se consolida cada vez mais e essa premiação é o reconhecimento do trabalho de toda a nossa assessoria”, finaliza Azevedo.

N.F.

Revista Apólice