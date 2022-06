Kakau Seguros apresenta nova identidade visual

A Kakau Seguros apresentou sua nova marca ao mercado. A proposta acompanha um novo conceito gráfico, moderno e alinhado com a expressão digital. A cor azul, no ícone do logotipo, traz segurança e tranquilidade para a linguagem da marca.

O novo posicionamento “Seguro para a próxima geração” remete à essência da empresa, que é “olhar para o futuro” e antecipar tendências quando o assunto é tecnologia. O projeto de rebranding da empresa foi desenvolvido pela Spiral Design, uma consultoria de marca com foco em branding e estratégia, que ao longo do último ano contemplou toda a fase de diagnóstico, estratégia, posicionamento e identidade.

“Acreditamos que realmente podemos tornar a vida das pessoas mais simples e a nova marca traduz o bom momento da empresa”, informa o CEO da Kakau, Henrique Volpi.

“Hoje, o mercado de seguros evolui muito rápido e para continuar relevante diante dessas mudanças é preciso trazer mais energia para a comunicação”, destaca Thiago Felizzola, designer da Spiral Design. “Conseguimos criar um look and feel digital simples e forte, que dialoga com os diferentes públicos da marca”.

De olho na experiência do usuário, a Kakau apresenta uma nova plataforma, mais simples e inteligente, com o objetivo de facilitar o processo de contratação. “Desde o início, a tecnologia é o nosso ponto de partida e procuramos oferecer sempre as soluções mais inovadoras para nosso negócio”, afirma Marcelo Torres, COO da companhia. “Com o novo posicionamento continuamos a falar sobre seguro, mas agora o foco é em quem, assim como a gente, quer fazer alguma diferença no mundo pós-pandemia, que são as próximas gerações”, conclui Volpi.

A nova identidade Kakau será apresentada gradativamente nos próximos meses, em todos os pontos de contato da marca.

