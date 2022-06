A IZA Seguradora, que oferece seguro de vida contra acidentes pessoais por R$ 29,90 ao mês, lançou uma campanha de Mês dos Namorados. Clientes que contratarem o seguro da insurtech via cartão de crédito até o dia 30 deste mês concorrerão a um ano de assinatura grátis da Amazon Prime Video, no valor de R$ 119. O prêmio será sorteado para cinco consumidores no dia 2 de julho e os nomes dos sortudos serão anunciados nas redes sociais da insurtech no dia 4, tanto no Instagram como no Facebook.

Com público prioritariamente de prestadores de serviço, microempreendedores e autônomos, a IZA oferece proteção financeira de R$ 30 mil em casos de acidentes, com cobertura para despesas médicas e hospitalares, além de diárias por incapacidade temporária ou invalidez permanente. Em caso de morte, a seguradora oferece auxílio funeral de R$ 5 mil.

O regulamento da promoção está disponível no link. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone (11) 4673-2002 ou pelo WhatsApp (11) 4673-2004 para mais informações sobre a campanha.

