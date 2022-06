ITC 2022: Jornalistas apontam relevância do evento

Não são apenas os profissionais do setor, especialmente os corretores de seguros, que ressaltam a importância de participar do ITC 2022 – Insuretech Connect, que será realizado entre os dias 20 e 22 de setembro, no Mandalay Bay (Las Vegas). Para jornalistas, tanto da imprensa especializada, quanto dos jornais diários, é importante acompanhar o que acontece nesse encontro. “Trata-se de um dos eventos mais importantes para quem busca não apenas vislumbrar o futuro do setor, como também interagir e trocar experiências com quem está construindo esse futuro. É uma oportunidade única tanto para quem participa quanto para quem cobre, saber antes da maioria das pessoas quais as tendências, as inovações e, principalmente, quais as forças que estão moldando essas transformações”, destaca Sergio Tauhata, do Valor Econômico.

Segundo ele, para profissionais do mercado, esse é “um momento raro” para encontrar reunidos em um mesmo lugar e tempo empresas e pessoas, tanto as grandes que estão avançadas na transformação digital quanto as startups que estão criando novas ferramentas e modelos, que não apenas são responsáveis pela sustentabilidade da indústria de seguros, como também começam a criar novos nichos e até novos mercados. “Mesmo quando a cúpula de uma empresa toma uma decisão transformacional existe o desafio de entender e descobrir os caminhos para implementar a estratégia. No ITC boa parte dessas perguntas é respondida”, frisa Tauhata.

Ele acrescenta que, para a imprensa, o principal ponto é “ter um termômetro” do ritmo das mudanças e também ter uma visão concreta sobre o que já está sendo feito em termos de inovação, as tendências e até sobre o que parecia uma inovação, mas acabou mudando ao longo do caminho.

Já a editora da Revista Apólice, Kelly Lubiato, afirma que a importância desse evento está na diversidade das empresas e pessoas que participam, seja das palestras, da feira ou como congressista. “É um universo inspirador. Como jornalista, vejo no ITC 2022 um poço de novidades e tendências, além de contatos com pessoas que estão na vanguarda das mudanças que a transformação digital trouxe para o setor”, sentencia.

Nesse contexto, ela destaca as tendências de produtos e serviços, ligados a nichos específicos. Outro ponto enfatizado pela jornalista é a percepção de que a distribuição precisa contar com o canal corretor/broker. “Participei das edições de 2018 e 2019. A possibilidade de participar de várias palestras ao mesmo abre um leque de possibilidades de pautas. O apoio do grupo brasileiro, com comentários sobre as áreas de interesse, é muito importante para estabelecer a ordem de prioridades para o mercado brasileiro”, observa Kelly Lubiato.

Para obter mais informações sobre o maior evento de inovação em seguros do mundo e como participar, acesse o site www.cqcsexperience.com.br ou solicite uma proposta via e-mail: [email protected].