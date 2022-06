EXCLUSIVO – Para ressaltar a importância da inovação no setor de seguros, o Insurtech Brasil, que acontece hoje em São Paulo, organizou o painél “Startups, investimentos e iniciativas de seguradoras e players do mercado incentivando a inovação”. Participaram do debate Renata Loyola, superintendente de Inovação do Grupo Mag, e Leandro Leite, diretor executivo da Wiz Concept. A conversa foi moderada por Thiago Soares, Adviser Latam da Stere.io.

Com o avanço da transformação digital, o mercado de seguros tem sido altamente impactado. A adoção de novas tecnologias melhora processos, garantindo que a inovação esteja presente na rotina das empresas. Segundo os especialistas, parcerias entre agentes de diversos setores podem auxiliar nessa estratégia.

Na MAG Seguros, foi formada uma parceria com a PUC-Rio e o IRB Brasil RE, na qual as empresas convocaram alunos de graduação da instituição, de todas as áreas e de qualquer parte do país, para criar soluções criativas e inovadoras para o mercado de seguros. “Acreditamos que ninguém inova sozinho. Nós, como grandes empresas do setor, devemos fomentar a inovação no nosso ecossistema para que o mercado de seguros”, afirmou Renata.

A executiva ainda ressaltou que, para que essa estratégia funcione, é extremamente importante que a equipe tenha um DNA inovador, principalmente a alta cúpula. “Precisamos que a diretoria das seguradoras entendam a necessidade de investir em inovação, se conectando cada vez mais com esse ecossistema e firmando parcerias com startups para que a empresa possa beber inovação da fonte”.

Na Wiz, em 2020 foi criado o programa Wiz Labs, cujo objetivo é auxiliar na criação de um hub de negócios e soluções inovadoras para o mercado de seguros. O principal objetivo da empresa é incorporar produtos e tecnologias que possuam sinergia com o Grupo e suas unidades de negócio. “Iniciativas como essas ajudam o mercado a evoluir. Para isso, precisamos trazer especialistas que completem o que nós temos. A inovação por si só já é relevante para o mercado há muito tempo, mas em comparação com o setor financeiro, por exemplo, ainda estamos para trás. Entretanto, já estamos no caminho para inovar cada vez mais”, afirmou Leite.

Para o executivo, trazer soluções que vão agregar na distribuição e elaboração de produtos é ainda mais relevante para a transformação do mercado. “Estamos em um momento muito interessante para inovação e investimentos nessa área. Entretanto, temos sentido nos últimos meses uma escassez de capital de investimento. O principal passo é conhecer o cliente e mostrar pra ele a importância do produto que você está oferecendo. Essa sinergia é essencial”.

