Iniciativas sobre inovação serão tema de live da ENS

O mercado de seguros continua evoluindo e se aproxima de uma nova era, repleta de transformações tecnológicas. Para abordar o assunto, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) promoverá, no dia 14 de junho, às 17h, a live “ENS Insurtechs Trends”. No encontro, serão apresentadas todas as iniciativas desenvolvidas pela Instituição sobre o tema Inovação, que estão ajudando a impulsionar as mudanças no setor.

Uma dessas iniciativas, voltada ao desenvolvimento tecnológico, é o Programa de Treinamento Internacional: Inovação em Seguros. Realizado em parceria com a Universidade de Tel Aviv (UTA), de Israel, o curso proporciona troca de experiências e contato direto com executivos das startups israelenses.

Diretório mapeia insurtechs brasileiras

O evento também marcará o lançamento oficial do Diretório das Insurtechs, projeto que compilou as principais ações e projetos das startups e empresas inovadoras brasileiras. Em formato de e-book, o Diretório está dividido em duas partes: a primeira descreve a história das principais e mais relevantes insurtechs do País; já a segunda apresenta o uso e as aplicações das novas tecnologias no mercado de seguros.

Outro momento da live será a repercussão da primeira turma da Certificação Avançada em Insurtechs, lançada este ano pela ENS. Inédito no País e exclusivo da Escola, o programa ensina as melhores práticas para transformar o setor por meio do uso de tecnologias disruptivas. O participante da primeira turma do curso, Solon Barreto, dividirá suas impressões sobre as aulas.

O insurance & innovation specialist, Samy Hazan, será o mediador do evento, que tem confirmadas as presenças de Camila Calais, advogada partner no escritório Mattos Filhos; e Marcos Couto, CEO da Alper Seguros e co founder da Duxx Investimentos.

