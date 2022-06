Icatu patrocina nova turnê de Chico Buarque

A Icatu está patrocinando a nova turnê nacional de Chico Buarque, ‘Que Tal um samba?’, com início em setembro. Após 4 anos, o cantor retornará aos palcos em uma nova temporada com mais de 40 apresentações nas cinco regiões do Brasil, passando pelas principais capitais do país. A seguradora também apoiou as duas últimas apresentações do cantor: ‘Caravanas’ (2017/2018) e ‘Chico’ (2013), reforçando seu compromisso com o incentivo e a valorização da cultura brasileira. Nos shows, Chico terá como convidada a cantora Mônica Salmaso, que fará números solo e em dueto em todas as apresentações da turnê.

Clientes, corretores, funcionários e parceiros Icatu contam com benefícios especiais. Além de uma pré-venda exclusiva, também terão direito a descontos na compra de ingressos, limitados a 2 ingressos por CPF e a um total de 100 ingressos por data.

A venda de ingressos já está aberta. ‘Que tal um samba?’ é também o nome do single de Chico Buarque lançado no dia 17 de junho, pela Biscoito Fino. A canção inédita tem a participação especial de Hamilton de Holanda.

A turnê ‘Que tal um samba?’’ tem patrocínio da Icatu, produção geral de Vinícius França, cenários de Daniela Thomas, iluminação de Maneco Quinderé, figurinos de Cao Albuquerque e direção técnica de Ricardo Tenente Clementino.

A estreia nacional será em João Pessoa (Teatro Pedra do Reino – 06 e 07 de setembro), depois a turnê segue por mais dez cidades brasileiras: Natal (Teatro Riachuelo – 09 e 10 de setembro), Curitiba (Teatro Guaíra – 23 e 24 de setembro), Belo Horizonte (Palácio das Artes – 05, 06, 07 e 08 de outubro), Fortaleza (Centro de Eventos do Ceará – 22 e 23 de outubro), Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna – 03 e 04 de novembro), Salvador (Concha Acústica – 11, 12 e 13 de novembro), Brasília (local a ser anunciado – 29 e 30 de novembro), Recife (Teatro Guararapes – 08, 09 e 10 de dezembro), Rio de Janeiro (Vivo Rio – De 05 a 15 de janeiro (quinta a domingo) e São Paulo (Tokio Marine Hall – De 02 a 12 de março; de 23 de março a 02 de abril (quinta a domingo).

As datas do inicio das vendas dos ingressos das demais cidades ainda serão divulgadas.

N.F.

