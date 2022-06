Icatu amplia benefícios para corretores especialistas

Compartilhar no

Voltada para os corretores especialistas, que possuem um Programa de Benefícios com vantagens exclusivas, a campanha Desafio dos Especialistas, da Icatu, traz uma novidade especial para os participantes. Além de um ranking nacional com prêmios incríveis e uma viagem para o resort Salinas Maragogi, o primeiro colocado em produção ganhará um carro zero quilômetro, isso, caso a soma da produção de todos os corretores especialistas atinja a meta estipulada nos critérios da campanha, que finalizará em 31 de dezembro.

Com o incentivo “Quanto mais você vender, mais chances de ganhar”, o Desafio dos Especialistas traz benefícios que são calculados de acordo com as vendas dos produtos de Vida Individual, PME e coberturas de risco de Previdência.

“Essa é mais uma forma de apoiarmos os profissionais que são altamente dedicados e empenhados em ampliar o acesso à proteção do seguro de vida e da cobertura de previdência à população brasileira. Os corretores são grandes parceiros que prestam uma consultoria especializada ao cliente”, afirma Edson Oliveira, consultor do Canal Corretor da Icatu.

O Programa de Benefícios para Corretores Especialistas, aqueles que atingem as metas estipuladas de vendas, foi desenvolvido pela companhia com o objetivo de retribuir a parceria e dedicação dos corretores parceiros. O projeto conta com mais de 13 benefícios e experiências diferenciadas, como eventos exclusivos, presentes personalizados, sorteios, premiações e comissionamento diferenciado.

