Hero Seguros chega ao mercado visando quebrar paradigmas

Não é seguradora e nem corretora de seguros. Calcada no modelo MGA (Managing General Agent), a Hero Seguros apresenta ao mercado o melhor dos mundos quando o assunto é insurtech (tecnologia aplicada ao setor de seguros). A startup acabou de lançar sua plataforma digital, customizável e de fácil integração, alimentada pela expertise de um time multidisciplinar (fundadores com background em mercado digital e mercado segurador). A proposta dos fundadores Guilherme Wroclawski e Raphael Swierczynski é quebrar antigos paradigmas do mercado de seguros, como produtos comoditizados e processos extremamente lentos.

A Too Seguros, do grupo BTG Pactual, de olho no desenvolvimento do mercado e atenta ao nicho de clientes que buscam uma solução de seguro mais democrática, fechou um acordo com a startup que vai além de um robusto investimento no caixa da empresa, ele também dá a insurtech a autonomia para cuidar de toda a jornada dos produtos de seguro, desde a criação das coberturas de risco, passando por soluções de distribuição como APIs, White Labels e ferramentas de Back Offices, chegando até a regulação e atendimento dos sinistros.

“O seguro de viagem no mercado ainda carece de soluções mais ágeis e o produto que construímos é uma ótima oportunidade por ser muito personalizável, pois o cliente escolhe quais coberturas e assistências quer ter. Por aqui, temos capacidade para acelerar negócios que nos contem uma boa história e que possam gerar parcerias de longo prazo e, principalmente, sinergias relevantes para o negócio”, diz Pedro Bueno da Rocha Lima, CEO da Too Seguros.

A startup tem foco inicial em seguro viagem, segmento em que a dupla de fundadores atuou em conjunto quando eram líderes da Ciclic. “Sentimos as dores de ser um canal de venda de seguros no Brasil, tais como a falta de customização de produto, a falta de capacidade de integração e a falta de agilidade no atendimento aos sinistros. Decidimos lançar a Hero para sanar essas dores dos canais de venda. O mercado de seguro viagem é a nossa primeira aposta”, diz Wroclawski.

Além da expertise, os fundadores enxergam com bons olhos adentrar o segmento de turismo no momento que deve se concretizar como o início do pós-pandemia. “A pandemia reforçou a importância de se viajar protegido, trazendo maior sensibilidade ao seguro viagem por parte dos consumidores. Além disso, muitos destinos se tornaram mais rígidos com a obrigatoriedade de apresentar um seguro na chegada ao país. Nosso papel agora é fazer com que esses consumidores encontrem as melhores soluções de seguro viagem, por meio da customização para nossos canais de venda parceiros”, afirma Swierczynski.

O negócio inicia a operação com mais de uma dezena de contratos já assinados com canais de distribuição. Entre eles, operadoras de saúde e grandes agências de turismo, além de parceiros mais digitais como Argo Solutions e Wooba (online booking tools, ferramentas utilizadas pelas grandes empresas para reservar viagens de colaboradores).

“Já temos parceiros vendendo nossos seguros de viagem por meio de nossas APIs, de White labels ou usando nossas ferramentas de Back Office para realizarem vendas offline. Nossos produtos e nossas integrações são tailor made de acordo com cada canal de venda”, complementa Wroclawski.

O Modelo MGA

Comum no mercado americano, o modelo MGA foi regulamentado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) em novembro de 2021 com a denominação de “representante de seguros”. De acordo com o próprio órgão, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro no Brasil, “trabalhar com um MGA pode fornecer expertise em linhas de negócios específicas, acesso a múltiplos mercados e canais de distribuição e um processo mais eficiente na obtenção de coberturas específicas”.

